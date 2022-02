''Na parapecie'' to najnowszy utwór zespołu Łzy, zespołu który został założony w 1996 roku przez lidera, kompozytora i gitarzystę Adama Konkola.



Jak już informowaliśmy, w zespole doszło do rewolucji. Konkol zdecydował wymienić skład muzyków z powodu braku prac nad premierowymi utworami. Muzyk zdradził, że demokracja panująca w zespole doprowadziła do podejmowania błędnych decyzji artystycznych.



U boku Konkola śpiewa teraz nowa wokalistka Paulina Titkin. 25-latka na co dzień mieszka w Warszawie, gdzie jest nauczycielką i uczy dzieci edukacji przedszkolnej. Ze sceną związana jest praktycznie od dziecka. Swoje pierwsze kroki stawiała na scenach w mieście, z którego pochodzi, czyli Kielc. W jej rodzinnym mieście nazywano ją "kielecką Wyszkoni'' ze względu na podobieństwo głosu do pierwszej wokalistki Łez.

W zespole występują obecnie także Szymon Błoch (gitara), Piotr Malinowski (gitara basowa) i Jakub Kaczyński (perkusja).

Piosenka "Na parapecie", to historia młodej dziewczyny , która "ma wszystko", a pomimo to jest zdecydowana zakończyć swoje życie. To w dzisiejszych czasach coraz częściej pojawiający się problem depresji u młodych osób.



"Bardzo się staramy , chociaż być może rock już jest 'martwy' , chociaż wszędzie królują inne gatunki muzyczne , chociaż często możemy liczyć tylko na was , to my bardzo się staramy , bo może nadal jest ktoś , kto to docenia i dla kogo warto. Chcemy tylko żebyście o tym wiedzieli" - napisał do fanów Konkol.

Nowy skład zadebiutował piosenką "Agnieszka 2.0 Była mroźna zima", który jest kontynuacją wielkiego przeboju "Agnieszka już dawno" z płyty "W związku z samotnością" z 2000 roku.

