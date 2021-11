Łzy: afera w zespole! Adam Konkol oskarża kolegów [OŚWIADCZENIE]

Na początku lat dwutysięcznych Łzy były jednym z najpopularniejszych polskich zespołów. W mediach niedługo później zrobiło się o nich cicho, aż do momentu, gdy z grupą oficjalnie pożegnała się Anna Wyszkoni. Z nową wokalistką, od 2011 roku zespół występował w niemal niezmienionym składzie. Aż do teraz. Założyciel Łez, Adam Konkol oskarża kolegów z zespołu, że przejęli social media i pozbyli się go z grupy!

Adam Konkol założył Łzy 25 lat temu. Teraz został wyrzucony! /Zawada / AKPA