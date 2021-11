Jak już informowaliśmy, w zespole Łzy doszło do rewolucji. Gitarzysta, kompozytor i lider grupy Adam Konkol zdecydował wymienić skład muzyków z powodu braku prac nad premierowymi utworami. Muzyk zdradził, że demokracja panująca w zespole doprowadziła do podejmowania błędnych decyzji artystycznych.

Oskarżył też byłego już basistę o próbę kradzieży nazwy zespołu, a także opatentowania logotypu formacji w Urzędzie Patentowym. Dotychczasowa wokalistka Sara Chmiel także zrezygnowała z działania w grupie Konkola w połowie 2021 roku.



Czarę goryczy przelało odcięcie Adama Konkola od social mediów zespołu w październiku 2021, dlatego muzyk zdecydował o stworzeniu własnych, nowych Łez. Gitarzysta zdradza też, że w całej sprawie wspiera go Ania Wyszkoni, czyli wokalistka zespołu w latach 1996-2010.

"To ja w wieku 16 lat założyłem zespół Łzy i napisałem praktycznie 95% repertuaru tego zespołu i to ja nadal będę kontynuował i tworzył historię Łez. Zespół Łzy to część mojego serca oraz duszy, to moje dziecko!" - deklaruje Adam Konkol.



U boku Konkola śpiewa teraz nowa wokalistka Paulina Titkin. 25-latka na co dzień mieszka w Warszawie, gdzie jest nauczycielką i uczy dzieci edukacji przedszkolnej. Ze sceną związana jest praktycznie od dziecka. Swoje pierwsze kroki stawiała na scenach w mieście, z którego pochodzi, czyli Kielc. W jej rodzinnym mieście nazywano ją "kielecką Wyszkoni'' ze względu na podobieństwo głosu do pierwszej wokalistki Łez.

W zespole występują obecnie także Szymon Błoch (gitara), Piotr Malinowski (gitara basowa) i Jakub Kaczyński (perkusja).

Nowy skład zadebiutował piosenką "Agnieszka 2.0 Była mroźna zima", który jest kontynuacją wielkiego przeboju "Agnieszka już dawno" z płyty "W związku z samotnością" z 2000 r. Autorem utworu jest Adam Konkol (muzyka, tekst).

"Po 25 latach postanowiłem napisać dalszą część 'historii miłości' Agnieszki. Co takiego wydarzyło się zimą, że Agnieszka, która tak bardzo zakochała się latem w chłopaku, nagle przestała go kochać? Dlaczego pomimo wszystko po roku chciała wrócić na wakacje, w miejsce gdzie się poznali rok wcześniej? No i jak miał na imię chłopak Agnieszki? Na te wszystkie pytania znajdziecie odpowiedź w piosence 'Agnieszka 2.0 Była mroźna zima'" - tłumaczy Adam Konkol.

W ciągu tygodnia od premiery teledysk zanotował ponad 680 tys. odsłon i kilkaset komentarzy. Na TikToku (gdzie zespół dopiero co zadebiutował) w niespełna dwa dni piosenkę obejrzało prawie milion użytkowników. Pozytywne przyjęcie utworu sprawiło, że zespół postanowił zgłosić utwór "Agnieszka 2.0 Była mroźna zima" na Eurowizję 2022.

Telewizja Polska poinformowała, że podobnie jak przed rokiem zwycięzca polskich eliminacji zostanie wybrany podczas wewnętrznych eliminacji, organizowanych za zamkniętymi drzwiami. W 2021 r. Polskę reprezentował Rafał Brzozowski z piosenką "The Ride", jednak nie udało mu się awansować do finału.