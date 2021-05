Lynyrd Skynyrd: Johnny Van Zant zakażony koronawirusem

"Dla tych, którzy nie myślą, że nie ma żadnego wirusa, jestem żywym dowodem na jego istnienie" - ogłosił Johnny Van Zant, wokalista southernrockowej legendy Lynyrd Skynyrd. 61-letni rockman potwierdził, że jest zakażony koronawirusem.

Johnny Van Zant (Lynyrd Skynyrd) walczy z koronawirusem /Steven Ferdman /Getty Images

Johnny Van Zant przekazał informacje o swoim stanie zdrowia na Facebooku.

"Jesteśmy tu wszyscy teraz na kwarantannie z mojego powodu, bo ja zakaziłem się pierwszy i przekazałem to wszystkim. Nie miałem pojęcia, że to mam. To jest właśnie przerażające z tym wirusem" - podkreślił frontman grupy Lynyrd Skynyrd.

Chory na COVID-19 jest również jego brat Donnie Van Zant, 68-letni wokalista i gitarzysta znany niegdyś z zespołu .38 Special.



61-letni wokalista zaapelował do fanów, by myli ręce i nosili maseczki.

"Jeśli to ma uratować choć jedną osobę, to jest to tego warte" - dodał Van Zant.

Amerykański zespół to chyba najbardziej doświadczona tragicznymi zdarzeniami formacja w historii rocka: 20 października 1977 roku, zaledwie trzy dni po wydaniu piątego studyjnego albumu "Street Survivors", podczas lotu na jeden z koncertów, doszło do katastrofy lotniczej. Na miejscu zginęli współzałożyciel, wokalista Ronnie Van Zant (brat Johnny'ego), gitarzysta Steve Gaines oraz jego siostra, Cassie Gaines (wokalistka The Honkettes wspierająca Lynyrd Skynyrd na scenie). Pozostali członkowie doznali poważnych obrażeń.

Poza ofiarami katastrofy lotniczej w ciągu ponad pięciu dekad działalności zmarli także gitarzysta Allen Collins (1990), basista Leon Wilkeson (2001), klawiszowiec Billy Powell (2009), gitarzysta i basista Ed King (2018), gitarzysta Hughie Thomasson (2007), basista Ean Evans (2009), perkusista Bob Burns (2015) i basista Larry Junstrom (2019).

Obecnie jedynym członkiem pochodzącym z oryginalnego składu jest Gary Rossington (gitara), któremu towarzyszą wokalista Johnny Van Zant, Rickey Medlocke (wokal, perkusja, gitara), Mark "Sparky" Matejka (gitara), Michael Cartellone (perkusja), Keith Christopher (bas), Peter Keys (klawisze) i śpiewające w chórkach Dale Krantz-Rossington i Carol Chase.

W 2006 roku grupa została wprowadzona do Rockandrollowego Salonu Sław. Do tej pory zespół - znany z takich przebojów, jak "Sweet Home Alabama" czy "Free Bird" - sprzedał ponad 30 mln płyt.