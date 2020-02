Lyle Mays nie żyje. Klawiszowiec Pat Metheny Group miał 66 lat

W wieku 66 lat zmarł Lyle Mays, wieloletni współpracownik jazzowego gitarzysty Pata Metheny'ego.

Grający na instrumentach klawiszowych Lyle Mays zmarł 10 lutego w swoim domu w Los Angeles po długiej walce z nawracającą chorobą.

O śmierci muzyka poinformował Pat Metheny, z którym Mays od lat współpracował w jego Pat Metheny Group.

"Lyle był jednym z najwspanialszych muzyków, których kiedykolwiek znałem. Od pierwszych nut, które razem zagraliśmy, mieliśmy natychmiastową więź" - napisał Metheny.

Basista Steve Rodby dodaje: "Miałem przyjemność współpracy z Lyle'em przez dekady, jako człowieka, który mnie inspirował, i jako przyjaciela. Jak przyznają wszyscy, którzy go znali i znali jego muzykę, był tylko jeden Lyle".

Clip