"Omega" ma być najmocniejszym materiałem w dorobku Luxtorpedy.

"Jakiś czas temu po jednym z koncertów Hans zaproponował, aby nagrać album będący wiązanką czegoś, co nazywamy pieśniami bojowymi" - mówi Robert "Litza" Friedrich, gitarzysta i wokalista grupy.

"Czyli mocna treść i maksimum energii - utwory po dwie i pół minuty, szybko i do przodu. Wszyscy polubili ten pomysł, dlatego gdy weszliśmy do studia i zaczęliśmy grać, nawet nie zorientowaliśmy się, że mamy gotowy materiał na nową płytę" - dodaje.

Na najnowszą płytę Luxtorpedy trafi 11 premierowych utworów (plus tradycyjnie wersje instrumentalne wszystkich nagrań).

"Przy tworzeniu 'Omegi' siedziałem nad muzyką przy użyciu bardzo oldschoolowego wzmacniacza z lat 80., który w dużej mierze zainspirował mnie do napisania takich riffów, jakie można tam usłyszeć i w ogóle całego klimatu materiału. Co więcej produkcja również wypadła mocno oldschoolowo. Nie używaliśmy żadnych komputerowych plug-inów, tylko miksowaliśmy całość przy pomocy naszego starego miksera w stu procentach analogowo. Wyszła nam rzecz osadzona w starych czasach, lecz nawiązująca do współczesnych problemów" - podkreśla Litza.

Do promocji wybrano utwory "Hydra", "Krew z krwi" i najnowszy singel "Antonówka", traktujący o ataku na wolność słowa i jak komentuje Litza: "ataku na prawdziwe znaczenie pewnych określeń. Te rzeczy są obecnie w rękach manipulatorów próbujących obrzydzić nam to, co jest pewne i wartościowe".

Luxtorpeda - oto szczegóły płyty "Omega":

1. "Antonówka"

2. "Melisa"

3. "Hydra"

4. "Krew z krwi"

5. "Ofiara z woli boli"

6. "Fetor mentora"

7. "Przygotuj się na najlepsze"

8. "Rauchen"

9. "Podkute kto pyta"

10. "Bezkres"

11. "Ja".

Luxtorpeda to zespół przyjaciół założony przez Roberta "Litzę" Friedricha, gitarzystę i wokalistę znanego wcześniej z takich grup, jak m.in. Acid Drinkers, Flapjack, Turbo, Kazik Na Żywo, 2Tm2,3 i Arka Noego. U jego boku pojawili się muzycy znani z m.in. 2Tm2,3, Armii i Turbo (gitarzysta Robert "Drężmak" Drężek, basista Krzysztof "Kmieta" Kmiecik i perkusista Tomasz "Krzyżyk" Krzyżaniak), a jako ostatni dołączył raper i wokalista Hans z hiphopowego składu Pięć Dwa.

Dotychczasowy dorobek formacji to płyty "Luxtorpeda" (2011), "Robaki" (2012), "A morał tej historii mógłby być taki, mimo że cukrowe, to jednak buraki" (2014), "MYWASWYNAS" (2016) i "Anno Domini MMXX" (2010). Debiut przyniósł grupie Fryderyka w kategorii album roku - rock.



W maju 2021 r. zespół podsumował swoje pierwsze 10-lecie wydawnictwem "Elektroluxtorpeda", na którym przedstawił swoje przeboje w nowych aranżacjach.