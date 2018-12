Luxtorpeda: Hans został ojcem

Dzień przed Wigilią po raz drugi ojcem został Hans, wokalista grupy Luxtorpeda.

Hans (Luxtorpeda) po raz drugi został ojcem /Karol Makurat / Reporter

Przemysław "Hans" Frencel, wokalista Luxtorpedy, znany jest też z hiphopowego składu Pięć Dwa i działalności na własną rękę pod szyldem Hans Solo.

Reklama

"Moja córka już za parę miesięcy pójdzie do szkoły, a wczoraj urodził mi się syn! Najpiękniejszy prezent 'pod choinkę'! My wigilię spędzamy w szpitalu, a Wam na święta chciałbym życzyć bliskości i ciepła które tylko ta bliskość potrafi wytworzyć" - napisał na facebookowym profilu Luxtorpedy, publikując swoje zdjęcie z córką Jagodą.

Nieustająco koncertująca Luxtorpeda szykuje już materiał na nowy album. Ostatnia, czwarta płyta grupy to "MYWASMYNAS" z kwietnia 2016 r.

- Te pięć lat koncertowych wiele razy pokazało nam, że jesteśmy słabi. Gramy, tak jak gramy, ale to ma sens, bo jesteśmy razem. Żeby to zaśpiewać, to trzeba trochę zagrać, pobyć ze sobą. To jest nasze doświadczenie, że jesteśmy słabi jako ludzie, nie tylko jako muzycy, ale jako ojcowie, mężowie, przyjaciele, rozmówcy w wywiadach. Ale jak jesteśmy razem, to co robimy, daje ludziom trochę radości - mówił Interii Litza, wokalista, gitarzysta i założyciel Luxtorpedy.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Luxtorpeda: Jesteśmy słabi INTERIA.PL

- Czujemy z nimi taką więź, że mogliśmy sobie pozwolić na to, żeby zaśpiewać 'My was, wy nas - wspieramy'. Poza tym cała płyta jest o jedności, o szukaniu jedności, tego co nas łączy - podkreśla.

Clip Luxtorpeda SIÓDME

Sprawdź tekst utworu "Siódme" w serwisie Teksciory.pl!