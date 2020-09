Lunatic Soul po raz siódmy. Kiedy premiera płyty "Through Shaded Woods"?

13 listopada do sprzedaży trafi zapowiadany już przez nas siódmy album Lunatic Soul, projektu Mariusza Dudy, wokalisty i multiinstrumentalisty znanego z grupy Riverside.

Okładka płyty "Through Shaded Woods" Lunatic Soul

Lunatic Soul to jego solowy studyjny projekt, w którym realizuje swoje głównie folkowe pomysły muzyczne.

"'Shaded Woods' to nasze najgorsze traumy i koszmary. Przejście przez ten las ma symbolizować zmierzenie się z nimi, stawienie im czoła. To próba odwagi" - mówi Mariusz Duda.

"Through Shaded Woods" to kolejne muzyczne otwarcie Lunatic Soul, z pewnością najbardziej "dopieszczony" i najbardziej bogaty brzmieniowo album, ale również najjaśniejszy i najbardziej "pozytywny" w całej dyskografii. Tym razem lider Riverside zaprasza w dźwiękową podróż zainspirowaną mrocznym skandynawskim i słowiańskim folkiem.

Pierwszą odsłonę muzyczną poznamy już 25 września.

Oto szczegóły "Through Shaded Woods":



1. "Navvie"

2. "The Passage"

3. "Through Shaded Woods"

4. "Oblivion"

5. "Summoning Dance"

6. "The Fountain"

Bonus disc:

1. "Vyraj"

2. "Hylophobia"

3. "Transition II".