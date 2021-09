Na czele grupy Golec uOrkiestra stoją bracia bliźniacy: Paweł (wokal, puzon) i Łukasz (wokal, trąbka). W gronie założycieli zespołu znajduje się też Edyta Golec (altówka, wokal), żona Łukasza. Małżeństwo ma trójkę dzieci: Bartłomieja (ur. 2004), Antoninę (ur. 2006) i Piotra (ur. 2008).

Artystka opublikowała wzruszający post na Instagramie... składając życzenia wszystkim tym, którzy również tego dnia obchodzą rocznicę ślubu.

"My już tak 21 lat w zgodzie i niezgodzie, radościach i złościach, wzruszeniach i olśnieniach, zachwytach i zaszczytach, tak sobie żyjemy razem... i niech to szczęście trwa..." - napisała Edyta Golec dodając do posta kilka zdjęć z mężem.



Reklama

Instagram Post

Ostatnim projektem Golec uOrkiestry jest "Symfonika & Etnika", którego premiera odbyła się 23 sierpnia 2019 r. w siedzibie Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach.