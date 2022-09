"Prawdziwa gwiazda rocka w operowym wydaniu, nieziemski głos, wspaniały człowiek, legenda. Tylko on mógł zmusić Lady D. do tego, by słuchała go moknąc w deszczu, tylko on jeździł po świecie z własnym jedzeniem, tylko on mógł elitarną formę sztuki uczynić rozrywką dla wszystkich" - taki opis znalazł się w dokumencie "Pavarotti".

Film nakręcony przez laureata Oscara Rona Howarda (m.in. "Piękny umysł", "Kod da Vinci", "Apollo 13", "Willow", "Kokon", "Amerykańskie graffiti") miał premierę w 2019 r.



W filmie wykorzystano nagrania z niezapomnianych występów, w tym klasyczne utwory z koncertu Trzech Tenorów, nigdy nieprezentowane materiały archiwalne i wypowiedzi najbliższych. Całość została przygotowana we współpracy ze spadkobiercami Luciano.

Luciano Pavarotti - życie i twórczość

Urodzony w 1935 r. w Modenie, Luciano Pavarotti karierę na początku lat 60. jako Rudolf w "Cyganerii" Pucciniego. Już w dwa lata później występował w najsłynniejszych teatrach operowych świata, brał udział w koncertach i nagraniach.

Specjalizował się w repertuarze bel canto, szczególnie w operach Belliniego, Donizettiego, Rossiniego i Verdiego.

W 1961 r. Pavarotii wygrał międzynarodowy konkurs wokalny w Teatro Reggio Emilia. W tym samym roku zadebiutował na tamtejszej scenie partią Rudolfa w "Cyganerii". Wkrótce Tullio Serafin zaprosił Pavarottiego do zaśpiewania roli księcia w "Rigoletcie" w Teatro Massimo w Palermo.

Luciano Pavarotti zmarł 6 września 2007 roku po długiej i trudnej walce z rakiem. Słynny włoski tenor miał 72 lata.

W 1963 r. śpiewak po raz pierwszy wystąpił w spektaklach operowych poza granicami Włoch - m.in. w "Łucji z Lammermoor" w Amsterdamie i w "Madame Butterfly" w Barcelonie.

W 1964 r. podpisał pierwszy kontrakt z firmą Decca. W następnym roku po raz pierwszy pojawił się w Ameryce, w "Łucji z Lammermoor" w Miami. Zadebiutował też w La Scali - w "Rigoletcie".

W 1966 r. nagrał dla firmy Decca pierwszą operę w całości - "Beatrice di Tenda" Belliniego oraz recital arii operowych. Wystąpił też w Covent Garden w "Córce pułku" Donizettiego z Joan Sutherland. W 1967 roku podpisał kontrakt na wyłączność nagrań z firmą Decca.

W latach 70. i 80. Pavarotti wiele podróżował, nagrywał, rozszerzał swój repertuar, zdobywając opinię jednego z najwspanialszych tenorów świata.

W 1990 r. odbył się słynny koncert trzech tenorów - Pavarotti wraz z Placido Domingiem i Jose Carrerasem wystąpił w rzymskich Termach Karakalli. Nagranie z tego koncertu stało się największym przebojem fonograficznym w dziedzinie muzyki poważnej. W ciągu trzech miesięcy sprzedano na świecie trzy miliony płyt i kaset.

Od tego czasu Pavarotti chętnie występował na wielkich koncertach plenerowych. Jednym z nich był występ w Hyde Parku, dla 150 tysięcy fanów, w obecności księcia i księżnej Walii.

W 1992 r. po raz pierwszy zorganizował w rodzinnej Modenie koncert charytatywny "Pavarotti i przyjaciele", gdzie zaśpiewał wspólnie z gwiazdami muzyki rockowej i rozrywkowej, m.in. ze Stingiem, Zucchero, Mikem Oldfieldem. Z włoskim tenorem nagrywali również m.in. Bono z U2, Ricky Martin, Eric Clapton i Bryan Adams.

Po raz ostatni Pavarotti wystąpił przed światową widownią 10 lutego 2006 roku, gdy wykonał arię "Nessun Dorma" podczas otwarcia Zimowych Igrzysk Olimpijskich w Turynie.

Szeroko komentowanym wydarzeniem towarzyskim był ślub Pavarottiego z Nicolettą Mantovani, jego byłą sekretarką, młodszą o 35 lat. To dla niej muzyk rozstał się z żoną Aduą Veroni, którą poznał gdy byli jeszcze nastolatkami (ślub wzięli w 1961 r., parą byli blisko 40 lat). Uroczystość zaślubin Luciano z Nicolettą odbyła się w teatrze w Modenie, 13 grudnia 2003 roku. Włoch miał cztery córki, trzy z pierwszego małżeństwa z Aduą i jedną (Alice przyszła na świat w styczniu 2003 r.) ze związku z Nicolettą Mantovani.

Luciano Pavarotti zmarł w swoim domu w Modenie 6 września 2007 roku na raka trzustki. Miał 72 lata.

"Mistrz prowadził długą i ciężką walkę z chorobą - rakiem trzustki, który ostatecznie zabrał mu życie" - poinformowała wówczas menedżerka wokalisty, Terri Robson. Dodała też, że Pavarotti do końca zachował tak charakterystyczną dla niego pogodę ducha.

We wrześniu 2020 r. Nicoletta Mantovani poślubiła Alberto Tinarelli, 52-letniego wówczas konsultanta finansowego i biznesmena.