Październik jest międzynarodowym miesiącem zdrowia psychicznego. "Polska wersja "Desire", czyli "Ogień", ma rozpalać wolę walki o siebie kobiet będących ofiarami przemocy psychicznej - w domu, w miejscu pracy czy nauki. Przemocy cichej i często niezauważalnej..." - piszą twórcy.

"Każda z nas ma wokół siebie taką przyjaciółkę, koleżankę czy znajomą, która doświadczyła przemocy psychicznej. Dlatego ten temat jest taki ważny. Uwolnienie się z przemocowej relacji nie jest łatwe, ale jest możliwe. Warto szukać pomocy. Warto walczyć o siebie. Mamy nadzieję, że 'Ogień' da nadzieję na to, że wszystko można zmienić na lepsze" - mówi o singlu Strzelba.

Lubert/Strzelba prezentują "Ogień". Ważne okoliczności wydania

"Kilka lat temu doświadczyłam przemocy psychicznej na własnej skórze. Wiem, jak ciężko uwolnić się z przemocowego związku i postawić na siebie, kiedy ktoś miesiącami odbiera centymetr po centymetrze twoją pewność siebie i poczucie własnej wartości - jednocześnie jestem przykładem na to, że jest to możliwe. Dałam radę. Dzisiaj jestem szczęśliwa, mam wspaniałą rodzinę i realizuję się zawodowo. Trzymam kciuki za to, żeby wszystkie kobiety potrafiły rozpalić w sobie iskrę do walki o siebie, bo od iskry do ognia już tylko krok"- dodaje autorka tekstu, Beata Ejzenhart-Ismayilov.

Kompozytorem utworu jest Tomek Lubert - ojciec projektu i założyciel Fundacji Luberty Pomagają, a autorką tekstu Beata Ejzenhart-Ismayilov, za produkcję odpowiada Wojtek Horny. Na wokalu słyszymy charyzmatyczną Strzelbę.

"Niewidzialna przemoc emocjonalna/psychiczna nie pozostawia widocznych śladów, lecz te niewidoczne są równie bolesne. Osoba doświadczająca poniżania, wyśmiewania, deprecjonowania, gróźb czy manipulacji obwinia siebie samą, tłumaczy sprawcę, traci poczucie własnej wartości, popada w zaburzenia lękowe i/lub depresyjne, ma poczucie bezradności. W świetle polskiego prawa przemoc emocjonalna jest przestępstwem" - mówi Jolanta Hojda, psychoterapeutka, psycholożka, superwizorka, wykładowczyni akademicka, założycielka Ośrodka Psychoterapii Podróż.

Jeśli doświadczyłaś przemocy psychicznej nie bój się prosić o pomoc! Masz prawo bronić swych praw niezależnie od tego, kto je narusza.

Centrum Praw Kobiet (wsparcie psychologiczne i prawne) oraz Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie (24h/7 dni w tygodniu), 22 668 70 00

Nowy zespół szykuje się już do koncertów w Polsce i zagranicą. W programie występów mają znaleźć się premierowe nagrania oraz muzyczne niespodzianki dla fanów poprzednich zespołów Tomka Luberta (Virgin, Video, Volver).

Lubert: Kim jest Karolina "Strzelba" Strzebońska?

Absolwentka szkoły muzycznej I i II stopnia w klasie wiolonczeli już jako 15-latka śpiewała na weselach, co pozwoliło jej w późniejszym czasie na samodzielne utrzymywanie się i ukończenie studiów pedagogicznych w Krakowie i Warszawie.

Szersza publiczność poznała ją w 12. edycji programu "The Voice of Poland" - wtedy pod panieńskim nazwiskiem Piątek. Początkowo znalazła się w drużynie Tomsona i Barona, później skradziona przez Marka Piekarczyka doszła aż do ćwierćfinału. Na swoim koncie ma utwory zarówno w rockowym, jak i elektronicznym brzmieniu. Nie ogranicza się gatunkowo. Pasję do muzyki zaszczepił w niej tata, który uwielbia mocniejsze gitarowe brzmienia.