LP i teledysk "Conversation" tylko w Interii. Kiedy premiera płyty "Churches"?

LP, czyli Laura Pergolizzi, to autorka tekstów dla największych gwiazd na świecie - m.in. Rihanny, Rity Ory, Cher i Christiny Aguilery. Wielką sławę m.in. w Polsce (platynowa płyta) przyniósł jej album "Lost On You" z 2016 roku. Listy przebojów podbijał natomiast utwór tytułowy z płyty, który ma ponad miliard odtworzeń (posłuchaj!).

Clip LP Conversation

Dotychczasowy dorobek na jej własne konto zamyka piąty studyjny album "Heart to Mouth" z grudnia 2018 r. (z singlami "Recovery" i "Girls Go Wild" - posłuchaj! ).

Reklama

W maju 2020 roku Amerykanka włosko-irlandzkiego pochodzenia wypuściła swój debiutancki album koncertowy "Live In Moscow". Ten wyjątkowy występ, nagrany w 2019 r., zachwycił publiczność, która wypełniła Crocus City Hall po brzegi.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LP o numerze "Lost On You" TV Interia

Zapowiedzią szóstego studyjnego materiału "Churches" (premiera 3 grudnia) były single "The One That You Love" ( sprawdź! ), "How Low Can You Go" ( posłuchaj! ), "One Last Time", "Goodbye" i "Angels". Kolejną piosenką promującą płytę jest "Conversation". Teledysk do tego ostatniego utworu możecie przedpremierowo zobaczyć tylko w Interii.

Sprawdź tekst piosenki "Conversation" w serwisie Tekściory.pl!

"Conversation" został wyprodukowany przez Nate Campany (Tove Lo, K.Flay, Christina Aguillera) i Kyle'a Shearera (Becky G, Tove Lo, Carly Rae Jepsen), znanych jako Valley Girl.

"'Conversation' to utwór o przekonywaniu samej siebie do pozostania w relacji, w której się znajdowałam. O uświadomieniu sobie, że każda ze stron myśli inaczej i o nadziei na to, że dojdzie między nami do rozmowy, która wszystko naprawi. To celebracja i uczucie miłości do tej drugiej osoby oraz optymistyczne podejście do sytuacji, które pozwala wierzyć, że rozmowa potrafi zdziałać cuda" - opowiada LP.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. LP o piosence "Girls Go Wild" TV Interia

Za teledysk odpowiada Stephen Schofield.

"Kręcenie tego teledysku było bardzo podobne do powstawania klipu do 'Angels', naprawdę dobrze się bawiłam. To ciekawy koncept dwóch osób prowadzących rozmowę, z zaznaczeniem, że byłam nimi ja w dwóch różnych odsłonach, z czego jedna z nich nie słuchała, niczego nie rozumiała, jakby waliła głową w mur. To okazał się być bardzo spontaniczny sposób na pokazanie tego, że ciągle gdzieś tam w środku sama ze sobą prowadzę taką konwersację" - tłumaczy LP.

Clip LP Angels

Produkcją albumu "Churches" zajął się Mike Del Rio (Kylie Minogue, X Ambassadors, Skylar Grey). Oprócz utworów wyprodukowanych przez Del Rio i Campany, na "Churches" znajdują się także numery produkcji takich artystów jak: Isabella Machine Summers (Florence + The Machine); Lars Stolfer (Health, Local Natives, Cold War Kids); dwukrotny zdobywca nagrody Grammy Dan Wilson (Adele, Pink, Leon Bridges, James Bay) i Dan Nigro (Olivia Rodrigo, Carly Rae Jepsen, Sky Ferreira). Masterem zajęła się wielokrotna zwyciężczyni Grammy Emily Lazar (HAIM, Maggie Rogers, The Killers, Vampire Weekend, Coldplay).

LP i trzy koncerty w Polsce

W ramach promocji nowego materiału mająca wielu fanów w naszym kraju LP powróci do Polski na trzy koncerty.

22.02.2022 - Warszawa, Torwar

25.02.2022 - Wrocław, A2

26.02.2022 - Gdańsk, Stary Maneż.

LP i szczegóły płyty "Churches":

1. "When We Touch"

2. "Goodbye"

3. "Everybody's Falling in Love"

4. "The One That You Love"

5. "Rainbow"

6. "One Last Time"

7. "My Body"

8. "Angels"

9. "How Low Can You Go"

10. "Yes"

11. "Conversation"

12. "Safe Here"

13. "Can't Let You Leave"

14. "Churches"

15. "Poem".