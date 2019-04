Louis Tomlinson przerywa milczenie po śmierci siostry

Znany z boysbandu One Direction, wokalista Louis Tomlinson podziękował swoim fanom za wsparcie, którego udzielili mu po osobistej tragedii, jaka nie tak dawno go spotkała. Artysta zdradził też, że wraca do pracy i nagrywania nowego materiału.

Louis Tomlinson wszedł do studia nagrać nowy materiał /Neilson Barnard /Getty Images

Przez jakiś czas Louis Tomlinson nie udzielał się w mediach społecznościowych. Było to spowodowane kolejną tragedią, która na niego spadła.



13 marca zmarła nastoletnia siostra wokalisty. 18-letnia Felicite Tomlinson nie udało się uratować po tym, jak dostała ataku serca, przybyli do jej londyńskiego domu ratownicy stwierdzili zgon.



Przypomnijmy, że około dwóch lat wcześniej zmarła matka Louisa, która przegrała walkę z białaczką. Wokalistka długo zbierał się po tej stracie, a śmierć siostry była dodatkowym, wielkim ciosem wtedy, gdy zdawało się, że zaczyna radzić sobie z osobistą stratą.

Po okresie milczenia w mediach społecznościowych artysta w końcu zabrał głos. Na swoim Twitterze podziękował wszystkim, którzy wspierali go w trudnym czasie.



"Chciałem podziękować wszystkim za piękne słowa w ciągu ostatnich kilku tygodni" – napisał 27-latek.



Wokalista zdradził też swoje plany:



"Dziś wróciłem do studia by nagrać coś, co napisałem kilka miesięcy temu" – napisał i dodał "Przesyłam wam dużo miłości".

Od momentu zawieszenia działalności grupy One Direction w 2016 roku, Louis Tomlinson pracuje nad swoim debiutanckim, solowym albumem. Do tej pory fani usłyszeli kilka jego piosenek, m.in. nagraną z Bebe Rexhą i Digital Farm Animals "Back To You" czy "Just Hold On", w którym pojawia się Steve Aoki. Wokalista zaprezentował też dedykowany swojej zmarłej mamie utwór "Two of Us".



Zdjęcie Felicite Tomlinson z bratem / Tony Clark / SplashNews.com / East News