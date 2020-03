Lou A. Kouvaris nie żyje. Koronawirus przyczyną śmierci gitarzysty Riot Act

W Nowym Jorku zmarł Lou A. Kouvaris, były gitarzysta heavymetalowej grupy Riot, ostatnio współtworzący Riot Act.

Lou A. Kouvaris (Riot Act) zmarł z powodu zakażenia koronawirusem /Oficjalna strona zespołu

Na czele grupy Riot Act stali Lou A. Kouvaris i Rick Ventura, byli gitarzyści zespołu Riot.

Pierwszy z nich grał w Riot w latach 1976-78, a Ventura zastąpił Kouvarisa i występował w heavymetalowej formacji do 1984 r.

Po latach spotkali się w zespole przypominającym pierwsze trzy albumy Riot: "Rock City" (1977), "Narita" (1979) i "Fire Down Under" (1981).

Urodzony w Pireusie (Grecja) Lou A. Kouvaris występował, współpracował i nagrywał z m.in. Journey, Tom Petty & The Heartbreakers i Neilem Youngiem.

Przyczyną śmierci gitarzysty było zakażenie koronawirusem wywołującym chorobę COVID-19.

Na całym świecie potwierdzono prawie 650 tys. przypadków, a ponad 30 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie w Stanach Zjednoczonych (ponad 115 tys. przypadków, prawie 2000 zgonów, najwięcej w rejonie Nowego Jorku), Włoszech, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 1600 osób, zmarło w sumie 18.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, David Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), raper Scarface, prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

Jak chronić siebie i innych przed zachorowaniem? Pamiętaj o częstym myciu rąk wodą z mydłem i unikaj dotykania oczu, nosa i ust. Kiedy kaszlesz lub kichasz, zawsze zakrywaj usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką. Zachowaj bezpieczną odległość (1-1,5 m) od osoby, która kaszle, kicha lub ma gorączkę. Jeśli możesz - zostań w domu.