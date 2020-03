Koronawirus. Zakażony Scarface głośno przestrzega: To nie zabawa

Amerykański raper Scarface potwierdził, że jest zakażony koronawirusem. 49-letni muzyk przestrzega, by nie bagatelizować zagrożenia - USA obecnie są krajem, w którym odnotowano największą liczbę wykrytych przypadków.

Scarface potwierdził, że jest zakażony koronawirusem /Paras Griffin /Getty Images

Wywołujący chorobę COVID-19 koronawirus rozszedł się już po prawie całym świecie. Potwierdzono ponad 532 tys. przypadków, a ponad 24 tys. osób zmarło.

Najgorsza sytuacja jest obecnie we Włoszech, Stanach Zjednoczonych, Hiszpanii i Niemczech, gdzie liczba zakażonych gwałtownie rośnie. Pandemia wyhamowała za to w Chinach, gdzie pierwsze przypadki pojawiły się pod koniec 2019 r.

USA właśnie wyprzedziły Chiny stając się krajem z największą liczbą potwierdzonych przypadków - to ponad 85 tys. zakażonych (w tym blisko 40 tys. w rejonie Nowego Jorku) i prawie 1300 ofiar śmiertelnych.



W Polsce koronawirusa potwierdzono u ponad 1200 osób, zmarło w sumie 16.

Zakażenia nie ominęły też branży muzycznej - wirusa potwierdzili m.in. wokalista Jackson Browne, raper Slim Thug, Natalie Horler (wokalistka dance'owej grupy Cascada), legendarny tenor Placido Domingo, Davida Bryan (klawiszowiec grupy Bon Jovi - sprawdź! ), metalowi muzycy Chuck Billy (wokalista Testament), Will Caroll (perkusista Death Angel) i Gary Holt (gitarzysta Exodus), amerykańska wokalistka Sandi Patti, 29-letni producent Andrew Watta (wyprodukował m.in. ostatnią płytę Ozzy'ego Osbourne'a - "Ordinary Man", posłuchaj! ), 19-letnia wokalistka Charlotte Lawrence (znana z przeboju "Joke's On You" - sprawdź! - z filmu "Birds of Prey"), prezes Universal Music, Lucian Grainge, a także lider polskiej metalowej grupy Batushka - gitarzysta Krzysztofa Drabikowskiego ("pacjent zero" w województwie podlaskim).

12 marca poinformowano, że pierwszą ofiarą śmiertelną koronawirusa związaną z branżą muzyczną był 59-letni muzyk jazzowy Marcelo Peralta.

Ofiarami koronawirusa są także Manu Dibango, legenda muzyki jazzowej i funku, i Cy Tucker, 76-letni wokalista znany na scenie liverpoolskiej, który w latach 60. występował u boku The Beatles.

Kolejnym muzykiem z potwierdzonym zakażeniem koronawirusem jest amerykański raper i producent o pseudonimie Scarface, członek kolektywu Geto Boys z Teksasu.

49-latek w najnowszym wywiadzie ujawnił, że zmaga się z poważnym przypadkiem choroby COVID-19, którą wywołuje koronawirus.

"To nie zabawa. Nigdzie nie byłem, siedziałem w domu. Nie byłem ani w samolocie, ani w restauracji... Ludzie myślą, że to gówno to jakaś gra? Nie chcecie na pewno się z tym bawić" - podkreśla Scarface, ujawniając, że wśród objawów miał m.in. gorączkę i wymioty, a także problemy z płucami i nerkami.

Clip Scarface Someday

Raper ma nadzieję, że wkrótce upora się z poważną chorobą.

"Byłem już w stanie, w którym leżałem i czułem się, jakby słoń siedział mi na klatce piersiowej. Nie mogłem oddychać, nie mogłem usiąść" - przekonuje Amerykanin.

Choć Scarface nie zdobył masowej popularności, jest bardzo ceniony w branży. Mówią o nim: "ulubiony raper twojego ulubionego rapera". Serwis About.com umieścił go na szóstym miejscu swojej listy "najlepszych MC's naszych czasów (lata 1987-2007)".

Sześć jego płyt znalazło się w pierwszej dziesiątce notowania Billboardu, pokrywając się złotem lub platyną ("The Untouchable" z 1997 r. dotarła na sam szczyt). Współpracował z m.in. Ice Cube'em, 2Pakiem, Dr. Dre, Jayem-Z i The Game.

Wideo Tupac & Scarface - Smile

