Lor debiutuje. Zobacz teledysk "Matches"

12 kwietnia do sprzedaży trafi debiutancki album formacji Lor "Lowlight". Płytę promuje singel "Matches".

Lor 12 kwietnia zaprezentuje debiutancki album /materiały prasowe

"Matches" to pierwszy oficjalny singel zapowiadający długogrający album Lor (na płycie znalazło się kilka opublikowanych wcześniej utworów, ale nagranych w nowych aranżacjach).

Obraz do utworu powstał we współpracy ze studiem Motion Pikczer, odpowiedzialnym również za teledysk do "Windmill", którym zespół debiutował kilka lat temu, i dzięki któremu zyskał rozgłos. Rezultatem tej współpracy po raz kolejny jest delikatny, poetycki obraz, który idealnie współgra z muzyką zespołu.

Lor to grupa stworzona przez cztery utalentowane nastolatki z Krakowa: Julię Skibę (pianino), Paulinę Sumerę (teksty), Jagodę Kudlińską (śpiew) i Julię Błachutę (skrzypce).

Debiutancki singel "Windmill" przyniósł zespołowi rozgłos, który zaowocował występami w telewizji TVN i Polskim Radiu. Kolejne lata to premiery takich singli jak "Keaton" i "Aquarius" oraz występy na największych festiwalach pokroju Open’er, Orange Warsaw Festival czy OFF Festival.



Muzyka tworzona przez Lor to połączenie delikatnych partii skrzypiec i fortepianu z poetyckimi tekstami, inspirowane dokonaniami takich artystów jak Agnes Obel, Birdy czy Keaton Henson. Płyta "Lowlight" ukaże się 12 kwietnia przy współpracy z wydawnictwem Agora i TBA Music.