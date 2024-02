Najprostsze schematy harmoniczne, proste melodie oraz rytm i delikatne dźwięki syntezatora lub keyboardu. Tym disco polo jako gatunek zdominował lata 90. XX wieku. Łatwe do zapamiętania teksty o miłości przybierały często rubaszny charakter, a ich wakacyjny klimat sprawia, że dziś osoby wychowujące się na przełomie wieków z sentymentem wspominają tamte czasy. Przypominamy najlepsze hity disco polo lat 90.

Najlepsze hity disco polo lat 90.: "Jesteś szalona"

Nasze zestawienie otwiera nieśmiertelny utwór "Jesteś szalona". Utwór autorstwa Janusza Konopli z zespołu Mirage został wydany w 1992 r. Jednak dopiero pięć lat później, za zgodą właściciela, piosenka została wydana przez zespół Boys. Nazywani Beatlesami disco polo nagrali jeden z najlepszych hitów lat 90.

Wydany przez Boys album "O.K.", na którym znajduje się "Jesteś szalona", status platynowej płyty osiągnął w niecałe dwa tygodnie. O tym, że znalazły się na niej najlepsze hity disco polo lat 90., niech świadczy fakt, że "Jesteś szalona" utrzymywała się na liście przebojów programu Disco Polo Live w Polsacie przez rekordowy czas - aż 91 tygodni.

Najlepsze hity disco polo lat 90.: "Ciało do ciała"

Rok 1999 przyniósł debiutancki album zespołu Toples. Założona przez Marcina Siegieńczuka grupa wydała go pod nazwą "Ciało do ciała". Na płycie znalazł się utwór o identycznej nazwie, który królował na parkietach podczas wejścia w nowe millenium.

"Ciało do ciała" nietrudno uznać za jeden z najlepszych hitów disco polo lat 90. Nie zmienia to faktu, że przez wielu jest uznawany za plagiat utworu C.C. Catch "Heaven and Hell" z 1986 roku, który wydał Dieter Bohlen, lider Modern Talking. Czy faktycznie tak jest, możecie sprawdzić, porównując oba utwory TUTAJ.

Najlepsze hity disco polo lat 90.: "Życie to są chwile"

Zenon Martyniuk to bez wątpienia posiadacz najbardziej charakterystycznego głosu disco polo. Wspominając najlepsze hity disco polo lat 90. trzeba wspomnieć o nieco filozoficznym tytule "Życie to są chwile". Ten znalazł się na szóstym albumie studyjny zespołu Akcent, a w ręce słuchaczy trafił na kasetach w 1994 roku.

Akcent na swoim koncie ma inne, wielkie hity disco polo lat 90. jak "Stary Cygan", "Przez twe oczy zielone" czy "Mała figlarka". Niemniej jednak "Życie to są chwile" to dowód na to, że dla wielu Martyniuk to nie tylko oryginalny głos, ale także teksty, z którymi może utożsamić się miłośnik disco polo.

Najlepsze hity disco polo lat 90.: "Bierz co chcesz"

Shazza, czyli Marlena Pańkowska, za sprzedaż swoich płyt otrzymała dwie platynowe i cztery złote płyty. Najlepsze hity disco polo lat 90. Shazzy to "Baiao Bongo", "Egipskie noce" i "Tak bardzo zakochani". Nazywana Kleopatrą disco polo to kobiecy numer jeden tego gatunku, która sukces osiągnęła dzięki oryginalnemu wizerunkowi.

Najbardziej znany utwór Shazzy to jednak "Bierz co chcesz". Teledysk kręcony w piekarni pamiętają wszyscy miłośnicy tego gatunku. W roli głównej wystąpiła Pańkowska, która była wtedy prawdziwą ikoną seksu. Wymieniając najlepsze hity disco polo lat 90. trudno nie wymienić Shazzy, która trafiła nawet na okładkę "Playboya". "Nakład tego pisma z Shazzą na okładce sprzedał się w takiej ilości, że nawet do tej pory nie został przekroczony!" - pisano po latach na profilu wokalistki na Facebooku.

Najlepsze hity disco polo lat 90.: "O Tobie Kochana"

W połowie lat 90. XX Milano był jednym z najpopularniejszych zespołów disco polo. Ich muzyka królowała na imprezach, a jednym z przebojów jest pochodzący z płyty "Nie odchodź" utwór "O Tobie kochana".

Milano został założony w 1993 roku i z przerwami działa do dziś. Jej pierwszy wokalista Bogdan Borowski odszedł z grupy i występuje solo. Jego miejsce zajął Mirosław Trzciński. Jakiś czas temu dołączył do niego Krystian Kubowicz, a także Bartosz Chudzicki, którego fani mogą kojarzyć z programu "Szansa na Sukces".

