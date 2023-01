Emerytury polskich gwiazd od wielu lat wzbudzają ogromne dyskusje. Mimo wyższych zarobków, artyści najczęściej w przeszłości płacili dużo niższe składki do ZUS-u lub nie płacili ich wcale. To skutkuje niskimi emeryturami, a to z kolei... skarżeniem się w mediach.

Gwiazdy skarżą się na swoje emerytury. Wiemy, ile z ZUS-u wyciągnie Zenon Martyniuk

Chociaż wiele ze znanych gwiazd narzeka na proponowane im przez ZUS emerytury, Zenon Maryniuk nie ma się czym przejmować. Wszystko dzięki swojej przezorności.

"Nie interesowałem się tym. Ja co miesiąc opłacam składkę w wysokości czterech tys. zł, ale na szczęście na razie sporo koncertuję i nie mam zamiaru iść na emeryturę. Zobaczymy, jak będzie, jak przyjdzie na to czas" - powiedział Wirtualnej Polsce król disco polo.

Według obliczeń Super Expressu, Zenek Martyniuk w związku z regularnymi składkami może liczyć na pięć tys. złotych emerytury. Trzeba też pamiętać o wysokim wynagrodzeniu za koncerty króla disco polo - z tych sum na pewno się coś odłożyć na przyszłość.