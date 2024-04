Premierę "Opus Daemoniacal", pierwszej od siedmiu lat płyty Limbonic Art, zaplanowano na 28 czerwca. Jej wydaniem zajmie się grecka Kyrck Productions & Armour. Wytwórnia z Aten szykuje wersję CD, odsłonę cyfrową, dwie edycje winylowe oraz specjalną wersję CD z osobną, oprawioną w skórę książeczką w formacie A5.

"Na 'Opus Daemoniacal' Limbonic Art nadal podąża ścieżką bardziej bezpośredniego black metalu z ostatnich materiałów, powracając zarazem do nastrojowości przełomowych, wczesnych albumów zespołu" - czytamy o dziewiątym longplayu Limbonic Art, którego twórczość określana jest najczęściej mianem symfonicznego black metalu.



Przypomnijmy, że za powstałym ponad 30 lat temu Limbonic Art stoi Vidar "Daemon" Jensen, który ponownie zaśpiewał i zagrał na wszystkich instrumentach.



Wizytówką nowego albumu Limbonic Art jest właśnie wydany singel "Ad Astra Et Abyssos". Nakręcony do niego teledysk możecie zobaczyć poniżej:

Clip Limbonic Art Ad Astra et Abyssos

Limbonic Art - szczegóły płyty "Opus Daemoniacal" (tracklista):

1. "Ad Astra Et Abyssos"

2. "Deify Thy Master"

3. "Consigned To The Flames"

4. "Vir Triumphalis"

5. "I Am Your Demon"

6. "The Wrath Of Storms"

7. "Ars Diavoli".