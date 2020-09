Lily Allen i David Harbour ("Stranger Things") wzięli ślub w Las Vegas. Pokazali zdjęcia z ceremonii

Znana z przeboju "Smile" brytyjska wokalistka Lily Allen i amerykański aktor (Hopper z serialu Netfliksa "Stranger Things") po rocznej znajomości zawarli związek małżeński w Las Vegas. Podczas ceremonii towarzyszył im sobowtór Elvisa Presleya.

Lily Allen i David Harbour wzięli ślub w Las Vegas /Mike Coppola /Getty Images

35-letnia Lily Allen spotyka się ze starszym o 10 lat amerykańskim aktorem Davidem Harbourem od połowy 2019 r.



Rok wcześniej brytyjska wokalistka rozwiodła się z Samem Cooperem, z którym ma dwie córki: Ethel Mary (ur. 2011) i Marnie Rose (ur. 2013). Pod koniec 2010 r. małżeństwo przeżyło tragedię - w szóstym miesiącu ciąży stracili nienarodzonego syna. Lily na skutek tego dramatu miała poważne problemy z depresją i stresem pourazowym.

Małżeństwo Allen i Coopera faktycznie rozpadło się wcześniej, w okolicach 2015 r., gdy wokalistka przyznała się mężowi do niewierności. Miała m.in. romans z Liamem Gallagherem z Oasis, gdy ten był żonaty z Nicole Appleton.

Na profilach Allen i Harboura w mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia z ich ślubnej ceremonii w Las Vegas.

Wśród licznych gratulacji nie zabrakło też wpisów gwiazd, m.in. Katy Perry, Jessie Ware, Palomy Faith i Millie Bobby Brown (koleżanka Harboura z serialu "Stranger Things").



Dorobek wokalistki obejmuje cztery płyty: "Alright, Still" (2006; z przebojem "Smile"), "It's Not Me, It's You" (2009), "Sheezus" (2014) i "No Shame" (2018) - wszystkie wydawnictwa znalazły się w pierwszej dziesiątce brytyjskiej listy bestsellerów.