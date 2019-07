Lil Nas X z rekordem Billboardu! Kim jest autor "Old Town Road"?

Przebój "Old Town Road" od 17 tygodni znajduje się na szczycie zestawienia Billboard Hot 100. Tym samym Lil Nas X oraz Billy Ray Cyrus pobili rekord, który wcześniej należał do Mariay Carey, Boyz II Men i Luisa Fonsiego.

Lil Nas X z remiksem przeboju "Old Town Road" od 17 tygodni utrzymuje się na szczycie listy Billboard Hot 100, co do tej pory nie udało się żadnemu innemu artyście.

Młody raper tym samym zdetronizował dwa poprzednie hity - "One Sweet Day" Mariay Carey i Boyz II Men oraz "Despacito" Luisa Fonsiego, Daddy Yankee'ego i Justina Biebera - które w poprzednich latach okupowały szczyt zestawienia przez 16 tygodni.

Utwór "Old Town Road" swoją premierę miał w grudniu 2018 roku, a za jego produkcję odpowiada YoungKio. W numerze użyto również sampli z utworu "34 Ghosts IV" Nine Inch Nails.

Piosenka zdobyła ogromną popularność na TikToku po tym, jak zorganizowano tam akcję "Yeehaw Challenge". Kilka miesięcy później - w marcu 2019 roku - Lil Nas X podpisał kontrakt płytowy z Columbia Records.



Następnie raper nagrał nową wersję przeboju wraz z Billym Rayem Cyrusem i to właśnie ona trafiła na szczyt zestawienia Billboard Hot 100. Ponadto Lil Nas X podbił również listę Hot Rap Songs oraz trafił na listę Hot Country Songs, z którego potem sami twórcy zestawienia usunęli piosenkę ze względu na "zbyt małą zawartość elementów tradycyjnej muzyki country".



W momencie, gdy utwór osiągnął sporą popularność inni artyści również zgłaszali chęć zremiksowania przeboju. Efektem są nowe wersje utworu z udziałem m.in.: Diplo, Masona Ramseya, Young Thuga oraz RM z grupy BTS. Nad kolejnym remiksem pracuje natomiast Dolly Parton.

"Old Town Road" promuje EP-kę Lil Nasa X "7EP", na której znalazły się również "Panini" i "Rodeo", w którym gościnnie pojawiła się również Cardi B. Minialbum dotarł na drugie miejsce listy Billboard 200.

Dodajmy, że Lil Nas X wystąpił gościnnie z Miley Cyrus i Billym Cyrusem na Glastonbury. Krótko po tym występie raper ogłosił, że jest gejem.