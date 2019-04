Lil' Kim: Pierwszy album od 14 lat. Zobacz klip "Go Awff"

17 maja do sprzedaży trafi pierwszy od 14 lat album raperki Lil' Kim. Krążek zapowiada singel "Go Awff", do którego powstał również teledysk.

Lil' Kim wraca z nową płytą /Santiago Felipe /Getty Images

"9" będzie piątą płytą w dyskografii Lil' Kim. Będzie to powrót z albumem studyjnym raperki po 14 latach przerwy.



Wydawnictwo zwiastuje singel "Go Awff", do którego powstał również teledysk wyreżyserowany przez Damiena Sandovala.

W piosence wyprodukowanej przez Soundwavve, usłyszeć można sampel z utworu "Dangerous" The xx.

Na płycie prawdopodobnie znajdzie się też numer "Nasty One", który zaprezentowano w zeszłym roku.

Poprzednia płyta Lil' Kim - "The Naked Truth" - ukazała się 27 września 2005 roku.



Zobacz klip "Go Awff":