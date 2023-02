Liczba jej fanów na Instagramie zaskakuje. Czemu Selena Gomez robi sobie przerwę od social mediów?

Selena Gomez cieszy się niebotyczną popularnością w sieci. Najlepszym tego dowodem jest jej najnowsze osiągnięcie. Gwiazda "Zbrodni po sąsiedzku" została właśnie najczęściej obserwowaną kobietą na Instagramie - ma tam aż 382 mln followersów. Gomez zdetronizowała tym samym dotychczasową "królową" tego serwisu, Kylie Jenner, której instagramowe publikacje śledzi 380 mln osób.

Fani Gomez nie mogą jednak w najbliższym czasie liczyć na jej nowe posty. Aktorka i piosenkarka ogłosiła bowiem właśnie, że postanowiła zrobić sobie przerwę od mediów społecznościowych. W opublikowanym na TikToku nagraniu wyznała, że czuje się nimi zwyczajnie znużona.

"Zamierzam odciąć się na chwilę od social mediów, bo są trochę głupie. Mam 30 lat i jestem na to za stara. Ale bardzo was kocham i zapewniam, że zobaczymy się wcześniej niż później. Muszę po prostu odpocząć" - stwierdziła Gomez.

