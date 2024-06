Para poznała się ponad 15 lat temu, gdy wokalistka brała udział w castingu do grupy "Ascetoholix", do którego należał Liber. W 2011 roku Grzeszczak zdecydowała się na karierę solową i od tego czasu raper był współautorem większości piosenek artystki.

Sylwia Grzeszczak i Liber stanęli na ślubnym kobiercu w lipcu 2014 roku. Niedługo później narodziła im się córka Bogna. Chwilę przed okrągłą rocznicą ślubu para ogłosiła, że się rozstaje. Przez większość swojego związku nie wypowiadali się publicznie na temat swojej relacji. Tak pozostało również przy rozwodzie.

Okazuje się, że byli małżonkowie dalej są przyjaciółmi. Wspólnie pracowali przy piosence Grzeszczak "Motyle" i "Och i ach". Czyżby nie cały rok po rozstaniu Liber znalazł sobie nową wybrankę serca?

Kim jest nowa partnerka Libera?

Liber prawdopodobnie jest znów zakochany. Według portalu Świat Gwiazd, wyjechał z nową partnerką nad polskie morze. Para ponoć bawiła się w Sopocie.

"Przytulali się i nie zważając na otoczenie, namiętnie całowali. Widać, że na tym etapie związku nie potrafią jeszcze utrzymać rąk z dala od siebie. Zachowywali się w taki sposób, jak robią to zakochani. To nie może być tylko przyjaźń. Przyjaźń zaczęła się już dawno temu..." - zdradza informator serwisu.

Plotki podsyca podobieństwo kobiety do Sylwii Grzeszczak. Źródło portalu mówi, że była to "wysoka brunetka o prostych długich włosach i z oliwkową karnacją". Podkreśla także, że można było ją pomylić z piosenkarką. Liber znalazł nową partnerkę, czy może wrócił do byłej żony?

Raper stara się chronić swoją prywatność, więc nie wypowiedział się na temat zaistniałej sytuacji oraz kim jest tajemnicza dziewczyna.