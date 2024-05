Sylwia Grzeszczak i Liber to para, której nawet po rozstaniu udaje się utrzymać zdrowe stosunki. Gdy jeszcze byli w związku, starali się unikać medialnego rozgłosu i plotek. Wspólne wywiady czy pojawianie się na ściankach nie wchodziło w grę. W 2023 r. gwiazdy ogłosiły swój rozwód. Okazało się, że nie był to koniec ich wspólnej drogi. Sylwia Grzeszczak i Liber znakomicie dogadują się w sprawach zawodowych.

Rozstanie pary nie oznaczało zakończenia współpracy muzycznej. W oświadczeniu, które opublikowali w momencie ogłoszenia rozwodu, wyjaśnili, że podjęli decyzję o rozstaniu już jakiś czas temu. Podkreślili również, że nie oznacza to zakończenia ich znajomości - w dalszym ciągu darzą się bowiem wzajemnym szacunkiem. Chcieli, aby ich drogi zawodowe wciąż się przecinały.

Sylwia Grzeszczak i Liber współpracują nawet po rozwodzie

Na efekty dalszych współprac Libera i Sylwii Grzeszczak nie trzeba było długo czekać. Do rozgłośni radiowych i na listy przebojów trafił hit "Motyle", który został wspólnie stworzony przez parę. Niedawno piosenkarka ogłosiła także, że już niedługo opublikuje kolejny singiel, który powstał z pomocą jej byłego partnera. Premiera "Och i Ach" odbyła się 17 maja 2024 r.

Liber napisał o byłej żonie na Instagramie

W dniu premiery singla nie tylko Sylwia Grzeszczak podzieliła się wrażeniami ze swoimi obserwatorami w mediach społecznościowych. Zaskoczeniem dla wielu osób było to, że Liber również opublikował post, nawiązujący do "Och i Ach". Wyjawił w nim, że to on stworzył tekst piosenki, we współpracy z inną artystką.

"Słyszeliście już nową piosenkę Sylwii 'Och i Ach' i tekst, który napisaliśmy wspólnie z Goyą? Dajcie znać, jak Wam się podoba" - napisał Liber w poście na Instagramie.

Fani zachwycili się nową piosenką

Użytkownicy portalu pochwalili w komentarzach nowy singiel Sylwii Grzeszczak. "Super, będzie letnim hitem", "Cudowna, już znam prawie cały tekst", "Jest mega! Brawa dla was" - napisali niektórzy. Do zachwytów dołączyła również sama Sylwia Grzeszczak. Pochwaliła tekst, stworzony przez byłego partnera. "Jak zwykle dobra robota!" - napisała piosenkarka.

Niektórzy fani skomentowali wpis Libera, nawiązując do jego relacji z wokalistką. Są pełni podziwu dla pary, ponieważ trudno jest utrzymać zdrową relację z byłym partnerem na polu zawodowym. "Wyrazy szacunku, pokazujecie klasę. Takie zachowanie pełne wzajemnego szacunku po rozstaniu to ewenement! Powodzenia", "Szanuję i podziwiam Was oboje. Jedynie w głębi serca jest mi bardzo żal, że tacy wspaniali ludzie i przyjaciele dla siebie nie są już razem w życiu prywatnym..." - czytamy pod postem muzyka.