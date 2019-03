Liber i InoRos znowu razem. Zobacz teledysk "Piękne życie" z udziałem Kabaretu Paranienormalni

Po latach ponownie swoje siły połączyli Liber i grupa InoRos. Efektem jest utwór "Piękne życie".

Liber z żoną Sylwią Grzeszczak AKPA

W 2012 r. Liber z okazji organizowanych w Polsce i na Ukrainie piłkarskich mistrzostw Europy przygotował album "Magia futbolu".

Clip Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Liber Czyste szaleństwo

Reklama

Do promocji wybrano piosenkę "Czyste szaleństwo" z udziałem kapeli InoRos, finalistów telewizyjnego programu "Must Be The Music".

Teraz muzycy ponownie spotkali się w studiu, a pierwszym efektem tej współpracy jest singel "Piękne życie".

To zapowiedź ich wspólnego projektu, przy którym pomagali także żona Libera Sylwia Grzeszczak i Łukasz Drozd "OZD" (współautorzy muzyki z InoRos).

W rolach głównych w teledysku wystąpili członkowie popularnego Kabaretu Paranienormalni. Za reżyserię odpowiada Bartek Łukowiec.

Clip Liber Piękne życie - & InoRos