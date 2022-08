Liber & InoRos i ich "Wolny dzień". W teledysku pojawił się Adam Małysz!

Projekt Liber & InoRos od początku swojego istnienia niesie mnóstwo pozytywnej energii, co udowodnili już singlami "Czyste szaleństwo" czy "Piątunio".

Później pojawiła się "La zabawa". W teledysku do "La zabawy" wystąpił Sławomir Peszko - były reprezentant Polski w piłce nożnej, który znany jest nie tylko z sukcesów sportowych, ale i z zamiłowania do dobrych imprez.



To nie był pierwszy raz, jak Liber & InoRos pokazali swoją fascynację piłką nożną. W 2012 r. Liber z okazji organizowanych w Polsce i na Ukrainie piłkarskich mistrzostw Europy przygotował album "Magia futbolu". Do promocji wybrano wspomnianą piosenkę "Czyste szaleństwo" z udziałem kapeli InoRos, finalistów telewizyjnego programu "Must Be The Music".

Kasia Cichopek w teledysku Libera 1 / 9 Zobacz zdjęcia z planu teledysku "Wszystkiego na raz". To duet Libera (pierwszy z prawej) i Natalii Szroeder (druga z prawej), którzy do współpracy przy klipie zaprosili Kasię Cichopek i Marka Kaliszuka Źródło: AKPA udostępnij

Dziś ta folkowo-rapowa drużyna przedstawia nowość - "Wolny dzień". W teledysku nie zabrakło niespodzianek - Liber i wokalista Kamil Kowalcze oddali swoje pierwsze skoki z telemarkiem. Wszystko to pod okiem legendy, Orła z Wisły, obecnie dyrektora polskiego związku narciarskiego - Adama Małysza, z którym Liber poznał się kilka dni wcześniej podczas krótkiego urlopu.. w Chorwacji.