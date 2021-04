"Lewandowski gol dla Polski". O co Krzysztof Krawczyk miał żal do Lewego?

"Mieliśmy z Krawczykiem duże rozgoryczenie" – stwierdził Andrzej Kosmala, odnosząc się do zachowania Roberta Lewandowskiego. O co ma żal do polskiego piłkarza?

W czerwcu 2018 r. - z okazji piłkarskich Mistrzostw Świata w Rosji - do sprzedaży trafił album "Biało-Czerwoni! Przeboje kibica" Krzysztofa Krawczyka.

"Moja piłkarska płyta to wesoły okrzyk i prosta, nośna muzyka. Chodzi przecież o radość, zabawę. Jak w piłce" - mówił o tym wydawnictwie zmarły 5 kwietnia wokalista.

Status przeboju z tej płyty zdobył utwór "Lewandowski, gol dla Polski" (bohaterem jest kapitan naszej reprezentacji Robert Lewandowski). Inne piosenki to m.in. "Kuba, z Tobą wszystko się uda" (o Kubie Błaszczykowskim), "My wygramy ten mecz", "Polscy bramkarze są najlepsi" oraz "Turbogrosik".

Autorami nagrania o Robercie Lewandowskim byli: Wiesław Wolnik i Ryszard Kniat (muzyka) oraz menedżer Krawczyka Andrzej Kosmala (tekst).

"Piosenkę tę twórcy jej dedykują znakomitemu polskiemu piłkarzowi o formacie światowym Robertowi Lewandowskiemu" - pisali w tamtym czasie.

"Kocham całą polską drużynę. Jestem dumny, że są dziś częścią wielkiego, światowego futbolu. Lewandowski jest wodzem, prowadzi drużynę do boju. To wspaniały piłkarz oraz wspaniały człowiek, który dostał dar od Boga i teraz ma się czym podzielić" - mówił Krzysztof Krawczyk w rozmowie z Kamilem Kołsutem (SportoweFakty).

Mimo pochwał ze strony piosenkarza Lewandowski nigdy w żaden sposób nie komentował napisanej dla niego piosenki. Menedżer Krawczyka przyznał w ostatniej wypowiedzi, że ma o to do cenionego piłkarza żal.

"Nigdy Lewandowski nie podziękował za tę piosenkę. Mieliśmy z Krawczykiem (ja autor tekstu) duże rozgoryczenie... Lewandowski jest wspaniałym piłkarzem i niech to zostanie..." - napisał na swoim Facebooku Andrzej Kosmala. Menedżer udostępnił też wywiad z Krzysztofem Krawczykiem z 2018 roku na Festiwalu w Opolu, kiedy to wystąpił na specjalnym, piłkarskim koncercie właśnie z piosenką "Lewandowski gol dla Polski".