"Złote tarasy" w ciągu miesiąca od premiery zanotowały ponad 29 mln odsłon. Za utworem stoi Mr. Polska, który ma na koncie współpracę z m.in. Malikiem Montaną, Kizo, Bedoesem i Abelem de Jongiem. Urodzony w Toruniu raper w wieku 3 lat razem z rodziną wyemigrował do Holandii.



Znany ze swoich parodii duet Letni (wcześniej Letni Chamski Podryw) nie kazał długo czekać na przeróbkę tego internetowego hitu, w którym Mr. Polska wykorzystał fragmenty utworu "Suczki" grupy Ascetoholix.

"Klip to tak naprawdę dzień z życia Mr. Polska. Pokazuje mój styl. Nie wydawałem muzyki przez kilka miesięcy, więc chciałem zrobić coś specjalnego dla moich fanów i wpadłem na pomysł, żeby zaprosić ich do teledysku. Każdy miał za zadanie pokazania swojego dnia z życia do mojego utworu za pomocą TikToka. Bardzo cieszę się, że mogliśmy stworzyć razem to wideo" - tłumaczył raper.

Maciej "Canton" Piotrowski i Dawid "Anton" Antonkiewicz w nagraniu "Piedronka" nawiązują do jednej z popularnych sieci handlowych i szalejącej inflacji.

"Wzięła masło, chleb tostowy

Żółty ser i japonki

Prawie nic se nie kupiła

A wydała wypłatę

Jest inflacja dwucyfrowa

Nikt nie zatrzyma jej" - śpiewa Letni.