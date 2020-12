Leslie West nie żyje. Miał 75 lat

Leslie West zmarł w wieku 75 lat. Był założycielem kultowej grupy rockowej Mountain.

Leslie West miał 75 lat /Bill Tompkins /Getty Images

Jak poinformował Larry, brat Westa, muzyk przeszedł atak serca. Został przetransportowany do szpitala, a tam, nie odzyskawszy przytomności, zmarł.

Urodzony w 1945 roku Leslie Weinstein, dorastał w Nowym Jorku i był członkiem założycielem garażowego zespołu Vagrants.

Później założył Mountain wraz z Felixem Pappalardi, a zespół szybko zdobył uznanie, występując na festiwalu Woodstock w 1969 roku.

Do najbardziej znany utworów zespołu należą "Blood of the Sun", "Theme For An Imaginary Western", "Nantucket Sleighride" czy "Mississippi Queen". Zespół był uznawany za jedną z grup, która miała największy wpływ na kształtowanie się heavy metalu.



Leslie wydał również kilka solowych albumów, a pierwszym z nich był "The Great Fatsby".