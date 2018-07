Lene Nystrom: Co robi i jak się zmieniła wokalistka Aqua?

W latach 90. piosenka "Barbie Girl" grupy Aqua stała się przebojem na całym świecie. Co, ponad 20 lat po premierze piosenki, robi wokalistka formacji, Lene Nystrom?

44-letnia Lene Nystrom wróciła do koncertownia z Aqua /MARTE GARMANN JOHNSEN / East News

Duński skład Aqua powstał w 1994 roku. Oprócz Lene Nystrom tworzyli go: Rene Dif, Soren Rasted i Claus Norreen.

Na pierwszego singla grupa wybrała utwór "Roses Are Red", jednak to nie on, a "Barbie Girl", odniósł światowy sukces i przyniósł zespołowi niespodziewaną popularność.

Trzeci singel promujący płytę "Aquarium", błyskawicznie podbił radiostacje w Europie i Stanach Zjednoczonych (dotarł na siódme miejsce listy Billboard Hot 100).

Piosenka wywołała również aferę z firmą produkującą lalki Barbie. Jej przedstawiciele twierdzili, ze teledysk do singla szkodzi wizerunkowi marki. Sprawa trafiła nawet do sądu, który przyznał rację zespołowi, uznając utwór za parodię.



Clip Aqua Barbie Girl

Singel szybko został uznany za popkulturowy fenomen. Okrzyknięto go również jednym z najpopularniejszych utworów lat 90. Serwis WatchMojo.com uznał natomiast teledysk do utworu za jeden z najdziwniejszych tamtej dekady.



Kariera Aquy mimo fenomenalnego początku, nie potoczyła się tak, jakby chcieli tego członkowie grupy. Na rynku ukazały się jeszcze dwie płyty i single takie jak "Doctor Jones" oraz "Lollipop (Candyman)".

Grupa tymczasowo zakończyła działalność w 2001 roku, jednak w 2008 roku członkowie dokonali reaktywacji i wyruszyli w trasę koncertową. W 2011 roku ukazała się również płyta "Megalomaniac". Pomysł reaktywacji grupa wyraziła także w 2016 roku. Gazeta "The Sun" donosiła o możliwym powrocie przy okazji 20-lecia singla "Barbie Girl".

Clip Aqua Doctor Jones

Grupa do koncertów wróciła w maju 2018 roku. "Jesteśmy podnieceni możliwością powrotu na trasę" - napisali na swoim Facebooku. "The Rewind Tour" objęło występy w Europie i Kanadzie. Zespół zaprezentował też nowy singel "Rookie".



Clip Aqua Rookie

Lene Nystrom, w czasie, gdy zespół nie działał, próbowała zrobić również karierę solową, jednak jej płyta "Play With Me", przeszła bez echa. Ponadto była trenerką w duńskiej i norwerskiej edycji "The Voice" oraz zagrała w filmach "I zbaw nas od złego" oraz "Instynkty wilka: Zimne serce". W 2017 roku po 16 latach rozpadło się też małżeństwo wokalistki z Sorenem Rastadem.