LemON powraca z nowym materiałem. Posłuchaj utworu "Ptaki"

Jak głosi legenda, zespół LemON powstał zaraz po telefonie informującym o zakwalifikowaniu się do programu "Must Be The Music", który od organizatorów polsatowskiego talent show otrzymał Igor Herbut - wychowany w łemkowskiej rodzinie student wokalistyki jazzowej. Ostatecznie LemON awansował do finału i wygrał całą trzecią edycję programu.

Pierwszy singel - "Będę z Tobą", został zaprezentowany jesienią 2012 roku, a niedługo potem ukazał się debiutancki album. Przez następne lata grupa nagrała jeszcze trzy płyty - "Scarlett" (2014), "Etiuda zimowa" (2015) i "Tu" (2017).

Teraz LemON zapowiedział kolejny, piąty już, album. Płytę promuje singel "Ptaki". "Mieliśmy wydać 'Ptaki' na jesieni, ale postanowiliśmy, że nie ma na co czekać. Jedna z osób, która usłyszała ten utwór w czasie naszej jubileuszowej trasy napisała do nas, że wszyscy potrzebują tej melodii i tego tekstu, ale jeszcze o tym nie wiedzą. No to dobrze, niech będzie! Przecież my dla fanów wszystko!" - czytamy w zapowiedzi.

"'Ptaki' latają już wszędzie. W dokładnie 10 rocznicę naszego zwycięstwa w programie 'Must be the Music', początku wielkiej muzycznej przygody, wyruszamy w kolejną - ku naszej piątej płycie. Dziękujemy, że nadal jesteście, ba, że jest nas coraz więcej. To piękne" - czytamy.

Produkcją utworu i całego albumu, zajął się Bogdan Kondracki. "Bogdan okazał się naszą bratnią duszą, takim samym jak my wrażliwcem i akuszerem pomysłów, których sami byśmy w sobie nie odnaleźli. Ci, którzy już słyszeli 'Ptaki' na koncertach mówili: tylko nie zniszczcie go klipem! To na wszelki wypadek zamiast zrobić do niego jakiś wymyślny teledysk, pomyśleliśmy, że połączymy go z czymś, co tylko poruszy Waszą wyobraźnię i zobaczycie sobie w nim, co tylko będziecie chcieli. Pomogło nam w tym wspaniałe OSOM studio. I jest naprawdę osom!" - mówi o współpracy Herbut.