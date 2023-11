Przypomnijmy, że 4 stycznia 2022 roku w wieku 62 lat zmarł Andrzej Nowak, gitarzysta, kompozytor i producent oraz założyciel grupy. Legenda polskiego ciężkiego grania powróciła do aktywności w połowie 2021 r. dając specjalny koncert na Festiwalu w Jarocinie 40 lat po debiucie na tej imprezie. Zespół zameldował się z najsłynniejszymi muzykami - na scenie wystąpili wokalista Marek Piekarczyk oraz gitarzyści Andrzej Nowak i Stefan Machel. Towarzyszyli im basista Paweł Mąciwoda i perkusista Zbigniew Kraszewski.

W tym samym składzie zespół TSA pojawił się jeszcze 4 września 2021 r. w Summer Arenie w Gliwicach. Miała to być zapowiedź dalszych działań, które jednak przerwała niespodziewana śmierć Andrzeja Nowaka.

W listopadzie 2022 r. sporo emocji wywołało zdjęcie opublikowane przez Marka Piekarczyka, którego w Bochni odwiedzili Stefan Machel i Paweł Mąciwoda, który na co dzień mieszka w Wieliczce, położonej ok. 30 km od Bochni.

TSA akustycznie - Kraków, 26 kwietnia 2006

"Bochnia = kawa i ciastko" - napisał Stefan Machel.

"Jakieś granie TSA się szykuje... wiadomo bez Pana Andrzeja to już nigdy nie będzie to samo ale jakaś trasa ku jego pamięci była by wskazana!" - napisał w komentarzu jeden z fanów. Inni też zaczęli dopytywać, czy będą jakieś dalsze efekty tego spotkania.

Takie ciche sygnały pojawiły się jeszcze kilkukrotnie, aż wreszcie ogłoszono pierwszy koncert wracającej na scenę formacji - odbędzie się on 2 grudnia w Spodku w Katowicach. Na plakacie widnieją czterej żyjący muzycy ostatniego składu: Marek Piekarczyk (wokal), Stefan Machel (gitara), Paweł Mąciwoda (bas) i Zbigniew Kraszewski (perkusja). Okazało się jednak, że koncert to jedynie wierzchołek góry lodowej.

TSA wraca z nowym singlem

"Marek Piekarczyk, Stefan Machel, Paweł Mąciwoda oraz Zbigniew Kraszewski podzielili się ze słuchaczami utworem 'Bejbe', który jest zapowiedzią nowych nagrań TSA Dream Team. Po śmierci współzałożyciela grupy Andrzeja Nowaka, zespół postanowił pozostać w czteroosobowym składzie: 'Andrzej Nowak jest po prostu nie do zastąpienia' - stwierdził Paweł 'Bejbi' Mąciwoda" - możemy przeczytać w opisie teledysku nowego kawałka grupy TSA.

Clip TSA Bejbe

Co ciekawe, fani nie zareagowali zbyt entuzjastycznie na utwór "Bejbe". "No nic, zobaczymy resztę", "No... szału nie ma...", "Takie sobie", "Cytując was samych - 'Jest bardzo źle'" - takie komentarze dotyczące numeru dominują. Wielu fanów postanowiło dać jednak kredyt zaufania legendarnej formacji i czekać na kolejne muzyczne kroki.

TSA zapowiedziało także album koncertowy, który ma mieć premierę 1 grudnia i wydanie 7’EP. Zespół najwyraźniej na dobre wraca do rockowej działalności, a jego ponad 40-letnia historia pisze się nadal.