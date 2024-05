Legendarny artysta walczy ze straszną chorobą. Wyznał prawdę o leczeniu

Ozzy Osbourne , legendarny frontman zespołu Black Sabbath, opowiedział niedawno o swoim doświadczeniu z terapią komórkami macierzystymi, którą podjął w celu leczenia rzadkiej genetycznej formy choroby Parkinsona, znanej jako Parkin 2.

Choroba ta, zdiagnozowana u muzyka w 2003 roku, prowadzi do degeneracji komórek nerwowych i obniżenia poziomu dopaminy, niezbędnej dla kontroli ruchów ciała.

Reklama

Terapia komórkami macierzystymi to jedyna nadzieja dla Osbourne'a?

"Właśnie wróciłem od lekarza po wprowadzeniu mi komórek macierzystych" mówił w rozmowie z Billym Morrisonem. Ozzy opisał terapię jako "coś w rodzaju super komórek macierzystych".

Ozzy, mimo postępującej choroby, nie traci nadziei na powrót do występów na żywo. W listopadzie ubiegłego roku, w rozmowie z "Rolling Stone UK" mówił, że wróciłby do koncertowania, ale tylko w przypadku poprawy stanu zdrowia. "Nie zamierzam występować na pół gwizdka szukając współczucia. Co to za sens?" - zaznaczył wtedy. W walce z chorobą wiernie od lat wspiera Ozzy'ego jego żona Sharon.

Zdjęcie Ozzy Osbourne może liczyć na wsparcie żony, Sharon / Backgrid/East News / East News





Zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona

Naukowcy w ostatnich latach intensywnie badają zastosowanie komórek macierzystych w leczeniu choroby Parkinsona. Wstępne badania pokazują, że transplantacja nowych komórek dopaminowych do mózgu może pomóc zastąpić te, które znikają w trakcie rozwoju choroby, oraz zmniejszyć jej objawy.

Zdjęcie Ozzy Osbourne, mimo złego stanu zdrowia, liczy na powrót na scenę / BACKGRID / East News

Ozzy Osbourne jest schorowany, ale nie traci wiary w powrót na scenę

Wokalista Black Sabbath cierpi z powodu choroby Parkinsona, a także odczuwa konsekwencje bolesnego urazu kręgosłupa, który wielokrotnie był operowany. W lipcu zeszłego roku odwołał swój udział w festiwalu Power Trip z powodu problemów zdrowotnych, ale nadal ma nadzieję na nagranie kolejnego albumu i powrót na trasę koncertową.