Lauren Jauregui z Fifth Harmony wściekła na Ty Dolla $ign. Zobacz teledysk "Expectations"

Poniżej możecie zobaczyć czarno-biały teledysk "Expectations" Lauren Jauregui. Wokalistka znana z grupy Fifth Harmony zapowiada, że jej nowy projekt będzie bardzo osobisty, opowiadający m.in. o biseksualizmie Lauren.

Ty Dolla $ign i Lauren Jauregui są parą /Frazer Harrison /Getty Images

19 marca członkinie Fifth Harmony wydały specjalne oświadczenie, w którym poinformowały o zawieszeniu działalności.

"Po sześciu latach intensywnych, nieprzerwanych działań zdałyśmy sobie sprawę, że aby pozostać autentycznym dla siebie i dla was, musimy poświęcić trochę czasu na przerwę od Fifth Harmony, aby realizować solowe przedsięwzięcia" - mogliśmy przeczytać na Twitterze zespołu.



Oryginalnie zespół stworzyły Ally Brooke Hernandez, Normani Kordei, Dinah Jane, Lauren Jauregui i Camila Cabello, jednak od grudnia 2016 roku Fifth Harmony działa jako kwartet. Z grupy postanowiła odejść Camila Cabello, która miała dość traktowania wokalistek jak "obiektów seksualnych". Gwiazda o kubańskich korzeniach w 2018 roku zadebiutowała z albumem "Camila".

"Starałyśmy się być sobą, ale byłyśmy również nastolatkami, więc pomyśli, kim się jest w tym wieku, będąc rzuconym przed kamery" - mówiła Jauregui, która zaczynała swoją przygodę z Fifth Harmony, mając zaledwie 16 lat. "Kiedy naprawdę jesteś odłączony od tego, kim jesteś i wstydzisz się tego, możesz napisać i opowiedzieć historię, ale nigdy nie możesz opowiedzieć swojej historii" - dodała wokalistka.

Zapowiedzią solowego debiutu jest singel "Expectations", w którym Lauren opowiedziała o swoich emocjach związanych z jej partnerem, raperem Ty Dolla $ign.

"Czasem kiedy przez kilka godzin ciężko pracujesz, to po prostu chcesz się przytulić do swojego chłopaka, a on akurat wtedy musi pracować. Musiał iść do klubu, a ja wolałam zostać w domu. Obiecał, że wróci szybko, więc na niego czekałam, ale on nie dawał znaku, gdzie się znajduje" - opowiada Lauren w rozmowie z "Billboardem".

Tego wieczoru raper wylądował w studiu z Future'em. Wściekła Jauregui zdecydowała się przelać swoje emocje w piosence "Expectations".

Czarno-biały teledysk wyreżyserowała Lauren Dunn.



"Jestem biseksualną Kubanko-Amerykanką i jestem z tego dumna" - ogłosiła w 2016 r. Lauren, publikując list otwarty do ultrakonserwatywnych i homofobicznych zwolenników ówczesnego kandydata na prezydenta USA Donalda Trumpa.