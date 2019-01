Była członkini Fifth Harmony, Lauren Jauregui, zapowiedziała na 11 stycznia premierę swojego nowego utworu "More Than That".

Lauren Jauregui zapowiedziała nowy singel /AXELLE/BAUER-GRIFFIN /Getty Images

"More Than That" to drugi singel Lauren Jauregui, byłej wokalistki składu Fifth Harmony. Pierwszy utwór - "Expectations" - zapowiadający jej debiutancki album ukazał się 12 października 2018 roku.



Clip Lauren Jauregui Expectations

Piosenkarka o latynoskich korzeniach pokazała również okładkę singla, na której leży na kwiatach w prześwitującym podkoszulku i ręką zasłania piersi.

Okładkowe zdjęcie zdobyło w ciągu jednego dnia ponad 800 tys. polubień, a fani porównywali je do obrazu Sandro Botticellego "Narodziny Wenus".

Zobacz okładkę singla "More Than That":