Przypomnijmy, że 65-letnia Laura Lynch zginęła w tragicznym wypadku przed świętami Bożego Narodzenia. Stacja ABC podała, że samochód piosenkarki zderzył się czołowo z innym pojazdem na autostradzie nr 62 na obrzeżach El Paso w Teksasie

Na stronie byłego zespołu Lynch opublikowano pożegnanie.

"Jesteśmy zszokowani i przygnębieni informacją o śmierci Laury Lynch, założycielki zespołu The Chicks. Mamy w naszych serca specjalne miejsce dla niej za czas, który spędziłyśmy razem występując, śmiejąc się i podróżując. Laura była światłem... Jej zaraźliwa energia i humor dawały nam siłę podczas początków zespołu" - czytamy.



Policja ujawnia szczegóły wypadku. Sprawca zdarzenia dostanie zarzuty?

Jak donosi serwis TMZ.com wiele wskazuje na to, że drugi z biorących udział w wypadku kierowców otrzyma zarzuty. Kierujący SUV-em mężczyzna, którego dane nie został podane do wiadomości publicznej, do szpitala po wypadku trafił z niewielkimi obrażeniami.



Badający sprawę czekają na wyniki toksykologiczne kierowcy, aby upewnić się, czy prowadzący pojazd nie był pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Bez względu na to wyniki badań, policja i tak ma przedstawić zarzuty mężczyźnie dotyczące niebezpiecznej jazdy. Analiza miejsca zdarzenia oraz relacje naocznych świadków mają potwierdzać, że kierowca nie dostosował prędkości do panujących warunków.

Według wstępnych ustaleń (policja nie opublikowała jeszcze szczegółowego raportu z wypadku) jadący SUV-em mężczyzna podczas manewru wyprzedzania zjechał ze swojego pasu i zderzył się z jadącym naprzeciw samochodem wokalistki.



Kim był Laura Lynch?

Laura Lynch w 1989 roku założyła Dixie Chicks razem z Emily Stryer, Martie Maguire i Lynn Macy. Początkowo w składzie Lynch grała na kontrabasie, a po odejściu z grupy Macy, stała się też jego wokalistką.

W formacji działała sześć lat, nagrywając w niej trzy albumy. Następnie zdecydowała się odejść z zespołu, a jej miejsce zajęła Natalie Maines. Po zmianie składu grupy Dixie Chicks, które w 2020 roku zmieniły nazwę na The Chicks, skręciła mocniej w popowe brzmienie, co przyniosło artystkom ogromny sukces komercyjny w USA.

Po odejściu z zespołu Lynch wzięła ślub ze swoją szkolną miłością - posiadaczem rancza Makiem Tullem - który został milionerem dzięki wygranej na loterii (zgarnął prawie 27 mln dolarów).

W 1995 roku Lynch udzieliła wywiadu, w którym zdradziła, że nie chciała odejść z grupy, jednak konflikt na temat jej przyszłości sprawił, że została od niego odsunięta. Wokalistka dodała, że zaakceptowała ten stan.

Osiem lat później Lynch zdradziła, że nie żałowała odejścia z zespołu po tym, jak ten zdobył popularność w Stanach.