Choć o 12-letniej już Laurze Bączkiewicz nie było ostatnio aż tak głośno, sama wokalistka przekonuje, że nie próżnowała. Czas ten spędziła nie tylko na graniu koncertów, ale przede wszystkim na przygotowaniach do nowych, muzycznych materiałów. "Ten rok był dla mnie naprawdę bardzo ważny, miałam bardzo dużo swoich koncertów, niedługo też wyjdzie coś, z czego bardzo się cieszę, ale to już jest większa tajemnica. Naprawdę pozmieniało się dużo. Ten rok był dla mnie wspaniały" - powiedziała młoda wokalistka w wywiadzie udzielonym portalowi jastrzabpost.pl

Reklama

Laura Bąkiewicz: "Dobrze wykorzystałam ten czas"

Dodała również, że poświęciła dużo uwagi nauce śpiewania i zaczęła kilka projektów. Bączkiewicz deklaruje, że bardzo dobrze wykorzystała czas po Eurowizji Junior, a występ w Szansie na Sukces otworzył jej drzwi do kariery. Przede wszystkim stara się także połączyć swoją pasję ze szkołą, co wydaje się być naprawdę ciężkie. "Wydaje mi się, że na razie dobrze godzę szkołę z tym co robię, wiadomo, że czasami jest trudno, bo trzeba wszystko nadrabiać, po Eurowizji miałam dużo do nadrabiania. Ale na razie sobie radzę" - mówiła.

Wideo Laura - To The Moon - LIVE - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2022

Zdążyła już także wyjawić, co sądzi o tegorocznej reprezentantce naszego kraju podczas Eurowizji. "Maja jest cudowna, ma piękny głos, myślę, że sobie poradzi. Ja również jej kibicowałam, wszyscy byli wspaniali, Maja [Krzyżewska - przyp. red.] wygrała, jestem z niej dumna i było super" - cieszyła się Bączkiewicz.

Przypomnijmy, że reprezentująca Polskę Sara James w 2021 roku zajęła w konkursie drugie miejsce. Ubiegłoroczna reprezentantka, Laura Bączkiewicz, zakończyła rywalizację na 10. miejscu. Autorami konkursowej piosenki Polki byli Monika Wydrzyńska (tekst) i Jakub Krupski (muzyka). Z kolei klip wyreżyserował Pascal Pawliszewski.