W finałowym odcinku programu "Szana na sukces. Eurowizja Junior 2023" wzięła udział piątka młodych wykonawców: Daria Malicka, Leon Olek, Gracjana Górka, Filip Robak i Maja Krzyżewska. Do takiej sytuacji dojdzie po raz pierwszy w historii polskich preselekcji do tego konkursu, ponieważ w dwóch odcinkach eliminacji przyznano złote bilety (zdobyły je Daria Malicka i Gracjana Górka). Dodajmy, że komplet finalistów pojawił się w ostatniej, szóstej edycji "The Voice Kids" .

Reklama

Finał poprowadził Aleksander Sikora. W roli gości specjalnych pojawili się: reprezentantka Polski na "dorosłą" Eurowizję 2023 Blanka, Laura Bączkiewicz (uczestniczka Eurowizji Junior 2022 ) oraz Marek Sierocki, prowadzący "Szansy na sukces", komentator Eurowizji.



W pierwszym etapie każdy wokalista zaśpiewał piosenkę, którą wylosował. Jako pierwsza wystąpiła 10-letnia Gracjana Górka, która zaśpiewała "Flowers" Miley Cyrus. Jako kolejny zaprezentował się trzy lata starszy Leon Olek z piosenką "Dance Monkey" Tones and I. Z numerem trzy w programie wystąpiła Daria Malicka, której przypadła piosenka "Snap" śpiewanej w oryginale przez Rosa Linn. Następny uczestnik to Filip Robak, któremu prowadzący wylosował utwór "As It Was" Harry'ego Stylesa. Jako ostatnia zaśpiewała Maja Krzyżewska - przed jury i publicznością zaprezentowała piosenkę Eda Sheerana "Photograph".

Wygrani byli wybierani na podstawie głosowania SMS i opinii jury w składzie: Daria Barycka (dyrektor Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy TVP), Konrad Smuga (Art Director Junior Eurovision Song Contest i przewodniczący jury), Grzegorz Urban (kierownik muzyczny "Szansy na sukces"). Do drugiego etapu finału awansowali Leon Olek i Maja Krzyżewska.

Drugi etap to wykonanie piosenki specjalnie napisanej na Eurowizję Junior 2023. Młodzi wokaliści zaśpiewali utwór "I just need a friend".

Wideo Maja Krzyżewska - I Just Need A Friend - Poland 🇵🇱 - Junior Eurovision 2023

Przed ogłoszeniem wyników swoją piosenkę "To the moon" przypomniała zeszłoroczna reprezentantka Polski Laura Bączkiewicz. O tym, kto będzie reprezentował Polskę w Nicei decydowali już tylko widzowie w głosowaniu SMS. Tegorocznym reprezentantem Polski na Eurowizję Junior 2023 została Maja Krzyżewska.