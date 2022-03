Lanberry zaskakuje nowym singlem. Posłuchaj utworu "Niewygodnie"

To drugi singel, po "Nocnym Expressie", zapowiadający nadchodzącą płytę Lanberry. Producentem i współkompozytorem utworu "Niewygodnie" jest Maurycy Żółtański. Do utworu powstał teledysk przygotowany przez duet Dominiki Trybulec i Kacpra Świtalskiego.

"W swojej najnowszej piosence 'Niewygodnie' śpiewam o ludziach, którzy wiedzą lepiej ode mnie, co będzie dla mnie dobre - 'postawisz mi diagnozę, przecież siedzisz w mojej głowie' - i oceniają mnie i moje wybory - 'mój największy krytyk, recenzuje każdy ruch'" - opowiada piosenkarka.

"Pytam samą siebie, dlaczego wciąż jest mi z tym niewygodnie, z komentarzami innych, którzy wchodzą nieproszeni ze swoimi radami w moje życie. Dlaczego jest mi niewygodnie, kiedy konfrontuję się z powracającymi schematami. Przecież już powinno być dobrze, jest względnie spokojnie, wszystko w moim życiu jest poukładane. A jednak w naszym życiu nieustannie się z czymś konfrontujemy i to od nas zależy, jak przyjmiemy ten stan niewygody" - dodaje.

Lanberry (czyli Małgorzata Uściłowska) ma na koncie trzy płyty: "Lanberry" (2016), "miXtura" (2018) i "Co gryzie panią L?" (2020). Współtworzyła także przeboje dla m.in. Viki Gabor ("Superhero") i Roksany Węgiel ("Anyone I Want to Be"), które dały Polsce wygraną w Konkursie Piosenki Eurowizji Junior 2019 i 2018.