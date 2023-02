Lana Del Rey zaprezentowała zapowiedź swojego dziewiątego albumu studyjnego. Utwór "A&W" jest już dostępny w serwisach cyfrowych, natomiast album "Did you know that there’s a tunnel under Ocean Blvd" ukaże się 24 marca.

Wideo Lana Del Rey - A&W (Audio)

Autorami i producentami utworu są Lana oraz Jack Antonoff, stały współpracownik gwiazdy. "A&W" to drugi utwór po tytułowym, który zapowiada album "Did you know that there's a tunnel under Ocean Blvd".



Dziewiąty album studyjny Lany Del Rey ukaże się 24 marca w różnych formatach i jest już dostępny w przedsprzedaży.

Kim jest Lana Del Rey?

Lana Del Rey to pseudonim sceniczny Lizzy Grant (rocznik 1986) - amerykańskiej piosenkarki. Jej przydomek to połączenie imienia klasycznej hollywoodzkiej aktorki - Lany Turner i nazwy modelu Forda - Del Rey.

Lizzy, oprócz śpiewania, gra także na gitarze. Jest samoukiem. Zanim zainteresowała się muzyką z kręgów piosenki poetyckiej i zaczęła inspirować twórczością Boba Dylana czy Leonarda Cohena słuchała hip-hopu i Nirvany.

W 2009 roku, jeszcze pod prawdziwym imieniem i nazwiskiem, w sieci udostępniła teledysk do piosenki "Kill Kill" promujący EP-kę o tym samym tytule, na której znalazły się jeszcze dwa utwory.

Głośno o piosenkarce zrobiło się w wakacje 2011 roku, gdy w serwisie YouTube pojawił się klip do piosenki "Video Games". Intrygujący, nostalgiczny obraz, a zwłaszcza zmysłowy głos Lany Del Rey błyskawicznie urzekły internautów. Zaledwie w kilka tygodni teledysk "Video Games" odtworzono ponad 10 milionów razy.

Sukces nie został niezauważony. Już w październiku ukazał się singel "Video Games" (wydany w Wielkiej Brytanii na płytach winylowych przez Stranger Records, a w Stanach Zjednoczonych przez Interscope Records) oraz EP-ka " Video Games / Blue Jeans" (wydana w wersji cyfrowej).

Clip Lana Del Rey Summertime Sadness

Pełnoprawny debiut Amerykanki "Born To Die" (z singlami "Video Games", "Born To Die" i "Blue Jeans") ukazał się pod koniec stycznia 2012 roku. Wokalistka współkomponowała wszystkie utwory na albumie, a za produkcję w większości przypadków odpowiadał Emile Haynie (współpracował wcześniej z hiphopowymi artystami: Eminemem, Kanye Westem, Kid Cudim czy The Roots). Album zadebiutował od razu na szczycie brytyjskiej listy przebojów.

Debiut sprzedał się w ponad 12 mln egzemplarzy. Nim Lana zdefiniowała się jako amerykańska dziewczyna zakochana w przeszłości, ale świetnie rozumiejąca teraźniejszość, a na kolejnych dwóch albumach - "Ultraviolence" (2014) i "Honeymoon" (2015) skutecznie ten obraz utrwaliła. Poźniej wydała także albumy "Lust for Life" (2017) oraz "Norman Fucking Rockwel!!!" (2019).

W marcu 2021 roku ukazał się jej siódmy album "Chemtrails Over the Country Club". Niedługo potem zapowiedziała kolejną płytę, która miała nosić tytuł "Rock Candy Sweet", jednak w listopadzie ukazała się płyta pod tytułem "Blue Banisters".