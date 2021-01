Lana Del Rey ujawnia datę premiery płyty "Chemtrails Over the Country Club". Zobacz teledysk do tytułowego singla

19 marca do sprzedaży trafi zapowiadany już przez nas album "Chemtrails Over the Country Club" Lany Del Rey. Amerykanka wypuściła do sieci klip do tytułowego singla.

Pierwszą zapowiedzią nowego albumu "Chemtrails Over the Country Club" był utwór "Let Me Love You Like a Woman" zobrazowany domowym wideoklipem.

Clip Lana Del Rey Let Me Love You Like A Woman

Pierwotnie następca nominowanego do Grammy "Norman F**king Rockwell" z września 2019 r. miał się pojawić dokładnie rok później, ale ostatecznie premiera została przesunięta na początek 2020 r.

Teraz Lana Del Rey ujawniła, że płyta ukaże się 19 marca. Zdradziła też szczegółową tracklistę swojego siódmego studyjnego albumu.

Amerykańska wokalistka wypuściła też teledysk do tytułowego singla "Chemtrails Over The Country Club". Artystka napisała utwór wspólnie z Jackiem Antonoffem, a za reżyserię wideo odpowiada BRTHR.

Clip Lana Del Rey Chemtrails Over The Country Club

Oto szczegóły płyty "Chemtrails Over The Country Club":

1. "White Dress"

2. "Chemtrails Over The Country Club"

3. "Tulsa Jesus Freak"

4. "Let Me Love You Like A Woman"

5. "Wild At Heart"

6. "Dark But Just A Game"

7. "Not All Who Wander Are Lost"

8. "Yosemite"

9. "Breaking Up Slowly"

10. "Dance Till We Die"

11. "For Free".