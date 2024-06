Pośmiertny teledysk do utworu "Somewhere Over The Rainbow" ( posłuchaj !), oryginalnie wykonywanego przez Judy Garland w filmie "Czarnoksiężnik z krainy Oz", został opublikowany w kwietniu 2010 roku jako hołd dla Israela Kamakawiwo'ole, będącego symbolem Hawajów.

Piosenka zdobyła ogromną popularność na całym świecie, często pojawiając się w dziesiątkach seriali i reklam, co sprawiło, że zakorzeniła się w świadomości milionów słuchaczy. Obecnie teledysk ma już 1,4 miliarda wyświetleń. Utwór przez 332 tygodnie zajmował pierwsze miejsce na liście World Digital Song Sales magazynu "Billboard", a w samym zestawieniu utrzymywał się rekordowe 541 tygodni od 2011 roku.

Israel Kamakawiwo'ole jest symbolem nadziei i dumą Hawajów

"[Israel] stał się ikoną jeszcze za życia, gdyż reprezentował wszystko to, przez co przechodziła jego społeczność. Gdy Iz odwrócił bieg swojego życia, stał się symbolem nadziei dla rodowitych mieszkańców Hawajów, którzy często czuli się zagubieni i pomijani we własnym kraju. W swojej działalności Kamakawiwo’ole często wspierał ruch na rzecz suwerenności Hawajów i domagał się reperacji od Stanów Zjednoczonych" - objaśniał producent i inżynier dźwięku Milan Bertos.

Nic więc dziwnego, że muzyk, nazywany przez mieszkańców wyspy "łagodnym olbrzymem", po swojej śmierci 26 czerwca 1997 roku, został pochowany z najwyższymi honorami. 38-letni artysta zmarł w wyniku komplikacji związanych z otyłością w szpitalu w Honolulu, ważąc w chwili śmierci ponad 343 kilogramy.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 10 lipca 1997 roku. Część mediów donosiła, że tego dnia cała wyspa zamarła. Trumna muzyka została wystawiona na widok publiczny, co miało miejsce po raz pierwszy w przypadku osoby niebędącej urzędnikiem państwowym. Na całej wyspie opuszczono także flagi do połowy masztów.

Dwa dni później, podczas tradycyjnej uroczystości, prochy Israela Kamakawiwoʻole zostały rozsypane w Oceanie Spokojnym. Nagrane fragmenty pogrzebu znalazły się w teledysku do "Somewhere Over The Rainbow".

