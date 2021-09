Lady Gaga najlepiej ubraną gwiazdą! "Kroczyła dumnie"

"W tym roku Lady Gaga pokazała całe spektrum przepięknych stylizacji - bez pojawiania się na czerwonym dywanie. 35-letnia performerka kroczyła za to dumnie ulicami w modnych projektach, które uzupełniały eleganckie upięcia włosów, niebotyczne szpilki i dodatki w stylu retro" - czytamy w uzasadnieniu opublikowanym przez magazyn “People".

Piosenkarka w tym roku była zajęta głównie nagrywaniem na ulicach Nowego Jorku, Rzymu i Mediolanu - wystąpi w jednej z głównych ról w filmie "House of Gucci", w którym zagrała rolę Patrizii Reggiani, byłej żony Maurizio Gucciego. Dlatego też obok typowych dla Gagi ekscentrycznych strojów, w jej tegorocznych stylizacjach można było zobaczyć też ducha włoskiego stylu z lat 90.

Na uwagę zasługuje chociażby granatowa sukienka w groszki z białymi mankietami i kołnierzykiem. Ta kreacja z powodzeniem mogłaby znaleźć się wśród jej filmowych kostiumów, podobnie jak biały garnitur w prążki domu mody Jean Paul Gaultier.

Tytuł ikony stylu to także wyraz uznania dla talentu Lady Gagi do łączenia różnych stylów. Artystka pokazała to, gdy pojawiła się w minimalistycznej czarnej sukience projektu Magdy Butrym, którą przełamała krzykliwymi, niebotycznie wysokimi botkami na koturnie. Gaga ma również niecodzienne podejście do odzieży sportowej. Gdy włożyła krótki, sportowy top i rowerowe legginsy w odcieniu błękitu, wzbogaciła ten look o miniaturową białą, pikowaną torebkę i wysokie botki na koturnie.

W tegorocznym zestawieniu dziesięciu najlepiej ubranych gwiazd magazynu "People" znalazły się także Zendaya, Anya Taylor-Joy, Mindy Kaling, Cynthia Erivo, Viola Davis, H.E.R. i Regina King. Skromną reprezentację mężczyzn stanowią Dan Levy oraz Leslie Odom Jr.

Już wkrótce Lady Gaga wraz z Tonym Bennettem wydadzą nowy album. "Love for Sale" ukaże się 1 października 2021 roku i będzie hołdem złożonym amerykańskiemu twórcy Cole Porterowi.



