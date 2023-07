Gwiazda za pośrednictwem mediów społecznościowych oznajmiła swoim fanom, że będzie można ją oglądać w nowej sali koncertowej w Las Vegas - Voltaire, która mieści się w kompleksie The Venetian Resort. Więcej na temat przedsięwzięcia dowiedzieć się możemy na stronie internetowej tego luksusowego hotelu i kasyna.

Kylie Minogue będzie pierwszą gwiazdą, która wystąpi w mogącym pomieścić 1000 osób Voltaire. Pierwszy koncert da 3 listopada i będzie tam występować przez kolejne trzy miesiące. Sprzedaż biletów rozpocznie się 9 sierpnia. Harmonogram jej koncertów nie został jeszcze podany.



Kylie Minogue szykuje nową płytę i koncerty w Las Vegas

Gwiazda będzie śpiewać utwory z wyczekiwanego przez wielu albumu "Tension", który będzie miał premierę we wrześniu, jak również wykona swoje niezapomniane hity, np. "Can't Get You Out Of My Head". Jej publiczność będzie miała większą swobodę, by dać się ponieść muzyce Australijki. "Zespół kreatywny tak zaprojektował salę, że goście będą mogli wstawać i tańczyć przy swoich stołach" - Minogue uchyliła rąbka tajemnicy.

Obecnie rezydenturę w Las Vegas odbywa Adele, jej występy potrwają do listopada. Z kolei od końca września w stolicy hazardu osiądzie na dłużej zespół U2.



