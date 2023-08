Kultowy film o zespole ABBA wróci do kin. Polacy znów będą mieli szansę go zobaczyć

Oprac.: Oliwia Kopcik Wiadomości

To prawdziwa gratka dla fanów kultowego zespołu. Film "ABBA: The Movie - Fan Event" z 1977 roku, w zremasterowanej wersji trafi do kin na całym świecie. Pokazy w Polsce odbywać się będą 17 i 19 września oraz 5 października.

Zespół ABBA w 1974 roku /Peter Bischoff /Getty Images