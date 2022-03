Raper z Biłgoraja nie zatrzymuje się z mocnymi, singlowymi uderzeniami. Po numerach "Casting" oraz "Prawniczka" nadszedł czas na utwór z pierwszym gościnnym występem. W "Batmanie" wokalnie udzieliła się jedna z popularniejszych polskich wokalistek - Daria Zawiałow, a za produkcję odpowiada klasyczny duet polskiej sceny elektronicznej - RYSY.

Clip Kukon batman (feat. daria zawiałow)

Kukon przyzwyczaił fanów do imponujących teledysków, więc tym razem nie jest inaczej. Klip do "Batmana" w reżyserii Nikodema Marka został nakręcony w głębokich rejonach mroźnej Islandii kamerą 16mm. Czy to ostatnie słowo Kukona przed premierą albumu? Raper wydaje się mieć w rękawie jeszcze kilka asów, a przynajmniej tak wynika z opublikowanej niedawno tracklisty krążka "Rough n' Gentle", gdzie wśród gości znajdują się między innymi Louis Villain, czy PRO8L3M.

W czerwcu 2021 roku roku Daria Zawiałow wydała swoją nową płytę "Wojny i noce", którą promowały single: "Żółta taksówka" i "Za krótki sen". W drugim utworze towarzyszy jej Dawid Podsiadło.

Zawiałow i Podsiadło śpiewają też tegoroczny utwór promujący Męskie Granie. W "I ciebie też, bardzo" śpiewa również Vito Bambino.



