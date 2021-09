Kuba Zaborski (zwycięzca "Must Be The Music") w "X-Factor Malta". Co słychać u laureata show Polsatu?

Przypomnijmy, że duet dwóch skromnych chłopaków Peter and Jacob zrobił znakomite wrażenie w piątej edycji "Must Be The Music".

Peter and Jacob w "Must Be The Music" w Polsacie

"Jesteście obydwoje bardzo zdolni i bardzo delikatni. Podoba mi się to, że się znaleźliście i że kroczycie takimi subtelnymi krokami" - mówiła jurorka Ela Zapendowska. "Bardzo na was czekałem i się nie zawiodłem. Jesteście z innego świata, brawo" - dorzucił Adam Sztaba.

Ich piosenka "W ciszy" była wówczas komplementowana przez wszystkich jurorów, m.in. Korę czy Adama Sztabę. "Piosenka inteligentna, słowa świetne, jesteście cali w XXI wieku" - oceniała Kora.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Peter and Jacob w "Must Be The Music" Interia.tv

Szumlas i Zaborski zdecydowali się na nietypowy krok - fundusze na wydanie debiutanckiej płyty postanowili zebrać w jednym z serwisów crowdfundingowych, odrzucając propozycje z wytwórni (nagrodę 100 tys. zł przeznaczyli na nagrania i produkcję). W ten sposób w lutym 2015 roku ukazał się album zatytułowany po prostu "Peter and Jacob". Kilkanaście głosów, jedna gitara i kilkadziesiąt innych instrumentów razem tworzą jedenaście kompozycji: dwie polskojęzyczne, dwie instrumentalne oraz siedem anglojęzycznych.

W grudniu 2015 r. dość nieoczekiwanie duet zakończył swoją działalność. Kuba Zaborski na swoich profilach w mediach społecznościowych informował od czas do czasu o swoich występach czy nagrywanych coverach.



Kuba Zaborski w "X-Factor Malta"

Teraz dowiedzieliśmy się, że wokalista zakwalifikował się do maltańskiej wersji programu "X-Factor". W premierowych odcinkach będzie można oglądać go już od 3 października.

Jak poradził sobie w programie? Na razie tego nie wiadomo, ale z pewnością jeszcze nie raz usłyszymy o utalentowanym wokaliście.