Książka o matce Michała Wiśniewskiego wkrótce będzie miała premierę

Jak wyjawił na Instagramie Michał Wiśniewski, w maju ukaże się książka jego matki, Grażyny Wiśniewskiej pt. "Dziewczynka z kieliszkami", pełna dramatycznych wspomnień z jej życia. Piosenkarz zdradził ponadto, że w parze z tą publikacją ukaże się audiobook, czytany przez Grażynę Barszczewską.

Michał Wiśniewski jest liderem zespołu Ich Troje

O tym, że powstanie książka na temat życia Grażyny Wiśniewskiej, lider Ich Troje poinformował w listopadzie 2020 r. Wspomniał o tym w instagramowym wpisie pod zdjęciem ze ślubu swoich rodziców. Teraz wokalista odsłonił kolejne karty.

"Długo walczyłem o to, aby mama rozliczyła się z przeszłością. Z pewnością nie było to łatwe. Ale zrobiła to. To bardzo trudna książka. Książka nieoszczędzanej przez los nastolatki, później kobiety aż w końcu matki poniewieranej przez wszystkich wokół.

Czy była ofiarą, czy sama sobie zgotowała po części ten los? O tym dowiecie się z książki Artura Cieślara pt. 'Dziewczynka z kieliszkami' już 26 maja 2021" - napisał na swoim Instagramie.

Na zdjęciu, które ilustruje ten post, pozuje nie tylko z matką, ale również ze znaną aktorką Grażyną Barszczewską. Nieprzypadkowo. "Bardzo dziękuję wspaniałej Grażynie Barszczewskiej za przeczytanie tego najtrudniejszego wyznania w formie audiobooka. To zaszczyt!" - zwrócił się do aktorki, wyjawiając przy okazji kolejną ciekawostkę na temat wydawniczego projektu.

Grażyna Wiśniewska przez wiele lat zmagała się z alkoholizmem. Samobójcza śmierć jej byłego męża Andrzeja (ojca Michała) w 1986 r. to kolejny dramatyczny rys w jej biografii. Dopiero za namową Michała w 2004 r. poszła na odwyk. Przyszły piosenkarz część swojego dzieciństwa i młodości spędził z dala od matki. Wychowywany był przez krewnych, mieszkał też w domu dziecka i u rodzin zastępczych.

