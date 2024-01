Wieści o śmierci Krzysztofa Respondka były jak grom z jasnego nieba. Informację przekazał 22 grudnia 2023 roku jego przyjaciel i współtwórca kabaretu Rak, Krzysztof Hanke. "Odszedł mój przyjaciel, artysta kabaretu Rak Krzysztof Respondek. Nic więcej nie potrafię dodać" - napisał.

Trzy dni wcześniej Respondek miał przejść zawał serca. "Zawał serca. Zupełnie niespodziewanie. Trzy dni temu graliśmy razem imprezę. Był w pełni sił, żartował jak zawsze, normalny Krzysiek. I zawał, w nocy. Przewieźli go do szpitala do Zabrza. Trzy dni walczyli o jego życie" - przekazał Hanke. 30 grudnia uwielbiany przez publiczność aktor spoczął na cmentarzu komunalnym w Tarnowskich Górach.

TVP upamiętni Krzysztofa Respondka. Kiedy emisja programu "Dej Pozór. Szoł tok Izoldy Czmok?"

Krzysztof Respondek nigdy nie wstydził się swojego śląskiego pochodzenia - wręcz przeciwnie twórczość jego, a także kabaretu Rak dotyczyła głównie śląskości. Aktor był aktywny w sprawach społecznych tego regionu.

Wiadomości Krzysztof Skiba żegna Krzysztofa Respondka. "Nie ma już Krzyśka" Po śmierci artysty TVP Katowice wyemituje specjalny program mający upamiętnić kabareciarza. Emisja "Dej Pozór. Szoł tok Izoldy Czmok" odbędzie się 14 stycznia o godzinie 19:10. "Wielokrotnie gościł na antenie TVP Katowice i rozśmieszał wszystkich do łez. Od 22 grudnia wiemy, że już więcej do żadnego programu nie przyjdzie. Ale to On będzie bohaterem najbliższego wydania" - czytamy na profilu stacji.

Ujawniono także, że zmarłego przyjaciela wspominać będą m.in. Krzysztof Hanke, Robert Talarczyk, Magdalena Piekorz, Olga Bończyk, Michał Bajor, Grzegorz Poloczek, Maciej Pieprzyca oraz Piotr Kupicha. W trakcie programu wyemitowane będą również fragmenty archiwalnych odcinków, w których brał udział Respondek.

"Jego skecze, piosenki i bardzo dużo dobrych wspomnień. (...) Krzysztof zawsze powtarzał, że humor jest jedynym antidotum na zło tego świata" - zapowiadają autorzy programu.

Kim był Krzysztof Respondek?

Pochodzący z Tarnowskich Gór Respondek w 1992 roku został absolwentem na Wydziale Aktorskim PWST we Wrocławiu. Zagrał w kilkunastu spektaklach, m.in. "Ślady" (1993) w reżyserii Józefa Szajny, "Skrzypek na dachu" (1993) w reżyserii Marcela Kochańczyka i "Fame" (1997) w reżyserii Wojciecha Kępczyńskiego.

Wiosną 2008 r. zwyciężył w trzeciej edycji programu Polsatu "Jak oni śpiewają". Niewiele ponad rok później wygrał również szóstą edycję tego show uznawaną za "mistrzowską" - brali w niej udział uczestnicy poprzednich edycji. W 2011 r. triumfował na Festiwalu Piosenki Rosyjskiej w Zielonej Górze (zdobył Złoty Samowar za wykonanie piosenki "Bieriega Rossii"). W kwietniu 2013 r. ukazała się jego jedyna płyta studyjna - "Taki świat kupuję", na której poza premierowymi utworami napisanymi przede wszystkim przez Aleksandra Woźniaka znalazła się także wspomniana piosenka "Bieriega Rossii".

Jesienią 2015 r. wziął udział w czwartej edycji programu "Twoja twarz brzmi znajomo" - w show Polsatu zajął ostatnie, ósme miejsce. Wcielał się w m.in. Paula McCartneya, Jana Kiepurę, Marka Grechutę, Elżbietę Dmoch (Dwa Plus Jeden), Andrzeja Zauchę czy Ryszarda Riedla z grupy Dżem.